Ford si Volvo recicleaza bateriile masinilor electrice

Articolul original mentioneaza ca Ford, Volvo si Redwood Materials, au inceput sa recicleze bateriile masinilor electrice in SUA. Procesul este unul foarte avansat.

In SUA, legea spune ca o baterie este buna atunci cand are peste 70% capacitate din starea initiala. Daca scade sub 70% atunci bateria este considerata uzata si trebuie reciclata. In teorie, o baterie isi mentine durata de viata 8 ani sau 160.000 mile.

Chiar si masinile cu management termic foarte bun, cum ar fi Tesla, prezinta o uzura avansata dupa acest interval. Este un lucru cat se poate de normal.

Dar na, spune-i romanului care merge cu o masina de 20 de ani ca dupa 8 ani trebuie sa se gandeasca la una noua ca bateriile nu mai sunt bune.

Compania Redwood Materials, fondata in 2017 de fostul CTO Tesla, JB Straubel, va recicla bateriile la o fabrica din California, lucrand in mod direct cu dealerii auto si centrele de dezmembrare.

Materialele rezultate din reciclare se vor intoarce la Tesla sub forma unor noi baterii. Impreuna cu Ford si Volvo, vor acoperi costurile acestui program de reciclare. Sunt acceptate baterii litiu-ion sau nichel-metal.