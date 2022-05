BOE nu mai furnizeaza ecrane OLED pentru Apple dupa ce a falsificat datele tehnice

Chinezul…tot chinez ramane. Si incearca prin orice mijloace sa te pacaleasca. Asa a facut BOE cu Apple cand a modificat datele tehnice ale unor ecrane, in speranta ca Apple nu o sa isi dea seama.

Pe scurt, BOE sau Beijing Oriental Electronics, nu va mai furniza ecrane OLED pentru seria iPhone 14. Acestia au fost prinsi cu mața in sac dupa ce au modificat niste date tehnice si in prealabil chiar au modific fizic respectivul ecran, in speranta ca Apple nu o sa se prinda niciodata.

V-am povestit despre asta AICI.

Se pare ca BOE a fost oficial eliminata de pe lista furnizorilor, iar Apple nu va mai avea ecrane de la acest producator. In schimb, LG si Samsung vor ramane principalii furnizori si speram ca acestia sa faca fata cererii.

BOE a incercat sa repare greseala, dar in zadar. A trimis inclusiv unul dintre directorii companiei la sediul Apple din SUA ca sa se impace. Pare o cearta intre doi adolescenti cand el se duce la ea acasa cu un buchet de flori ca sa o impace. Sorry BOE.