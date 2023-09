Gaming News – un document Microsoft scapat pe internet vorbeste despre planurile pentru Xbox, jocuri si achizitii

Documentul dateaza din anul 2020 conform paginilor si prezinta planuri ambitioase pentru divizia de gaming. Un nou Doom si remaster pentru Oblivion printre titlurile „pe teava”.

Tribunalul care ancheteaza achizitia Activision Blizzard de catre Microsoft spune ca documentul a fost publicat pe internet in mod intentionat si nu a fost nici o greseala. Un posibil scenariu ar putea fi ca Microsoft sa testeze reactia publicului la deciziile pe care le au in plan. Raspunsul meu ar fi: vreau!

Astfel, printre noutatile pregatite de Microsoft se discuta despre o consola Xbox Series X cu un design nou, un upgrade/refresh pentru Xbox Series S care a cam imbatranit din punct de vedere tehnologic, o noua generatie de Xbox in 2028 si un nou controller.

Conform aceluiasi document, visul umed al lui Phil Spencer care conduce divizia Xbox ar fi fost ca Microsoft sa cumpere Nintendo.

De asemenea, o lista de remasters si titluri noi cu posibile ferestre de lansare s-au regasit prin paginile documentului:

Phil Spencer a postat pe X referitor la leak:

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023