Viitoarele procesoare Intel vor fi echipate cu tehnologie 3D V-cache

Tehnologia 3D V-Cache folosita de AMD s-a dovedit extrem de utila mai ales in gaming, iar Intel are de gand sa o implementeze la randul sau.

Informatia a fost confirmata chiar de CEO-ul Pat Selinger in timpul unei sesiuni de Q&A din cadrul evenimentului Innovation 2023:

When you reference V-Cache here, you’re talking about a very specific technology that TSMC does with some of its customers as well. Obviously, we’re doing that differently, right?