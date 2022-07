Gaming News: Robocop primeste un joc nou si avem primul trailer

In cazul in care nu stiati, un FPS care il are ca protagonist pe originalul Robocop se afla in dezvoltare.

Teyon Games este un studio polonez despre care e posibil sa nu fi auzit prea multe. Ei sunt responsabili pentru jocul Rambo si pentru Terminator: Resistance. In timp ce Rambo mai bine il lasam deoparte, Terminator: Resistance a fost un titlu bunicel in universul creat de James Cameron. In general studiourile poloneze au nevoie de cativa ani pana ajung la maturitate: a fost cazul celor de la Techland si a celor de la CD Projekt RED. Sper ca Teyon sa fi adunat suficienta experienta incat sa reuseasca sa captureze esenta primului film Robocop in jocul lor.

Acestia au primit acum binecuvantarea de a dezvolta FPS-ul Robocop: Rogue City, care are deja un prim trailer cu niste secvente gameplay. Cea mai imbucuratoare veste este ca Peter Weller se intoarce in pielea lui Alex Murphy pentru joc. Este realizat cu ajutorul motorului grafic Unreal Engine 4 si va fi lansat anul viitor in luna iunie. Mai jos primul trailer: