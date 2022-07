Killing Floor 2 este gratis pentru PC

Unul dintre shooterele co-op care a popularizat zombies poate fi obtinut acum in mod gratuit.

Killing Floor a pornit ca un mod pentru Unreal Tournament 2004. Datorita succesului de care s-a bucurat, acesta a primit in 2009 un titlu standalone care la randul sau a fost primit cu mare interes de gameri. Desi descrierea zombie shooter co-op il face sa sune ca o copie de Left 4 Dead, cele doua titluri sunt foarte diferite.

In 2016, a fost lansat Killing Floor 2 care s-a bucurat de-a lungul anilor de o multime de patch-uri si continut din partea dezvoltatorilor. Acum cei de la Epic Games il ofera in mod gratuit in cadrul programului saptamanal cu care ne-au cam obisnuit. Daca sunteti fani de titluri FPS co-op si sunteti insetati de niste good old zombie killing sariti pe el! Il gasiti aici.