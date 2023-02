Gaming News saptamana 6

Resident Evil 4 Remake| The Day Before| The Last of Us PC| Ravenbound| altele

aproape 12 minute de gameplay din Resident Evil 4 Remake au fost prezentate:

dupa tot taraboiul din mediul online ca The Day Before nici nu exista, au aparut 10 minute de gameplay pe internet care practic confirma toate fricile gamerilor.

Titanfall Legends ar fi trebuit sa fie urmatorul titlu single-player al francizei, dar faptul ca mai multi developeri au parasit studioul, EA a considerat ca e mai bine sa-l anuleze. Doom Eternal ar fi fost o sursa de inspiratie pentru acesta. [sursa]

The Coalition lucreaza la Gears 6, fiind proiectul pe care au fost concentrate toate resursele studioului. [sursa]

The Last of Us Part 1 pentru PC mai intarzie cateva saptamani pentru un extra polish. Noua data de lansare este 28 martie.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

noi detalii despre gameplay-ul lui Tekken 8 au fost prezentate de catre developeri:

Ravenbound a primit un trailer nou si un demo este disponibil pe Steam. Acesta poate fi descarcat pana pe 13 februarie.

Disclaimer: articolele de tip Gaming News doresc sa aduca intr-un singur loc informatii despre lumea gamingului precum lansari noi, trailere sau stiri. Acestea nu sunt neaparat mereu de ultima ora si nu vor include toate lansarile si titlurile.