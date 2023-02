Google a anuntat Bard – un bot AI concurent pentru chatGPT

Dupa succesul inregistrat de chatGPT dezvoltat de OpenAI cu sustinere din partea Microsoft era destul de clar ca Alphabet, compania mama a Google, va veni cu o alernativa.

Bard a fost anuntat de catre directorul executiv Sundar Pichai prin intermediul unei postari pe blog. Botul Bard este bazat pe softul de inteligenta artificiala LaMDA si Google promite ca acesta va fi optimizat si urmarit pentru a da raspunsuri calitative, ancorate in realitate si usor de inteles. Acesta va fi disponibil in urmatoarele saptamani, iar planurile sunt ca acesta sa fie integrat si in motorul de cautare Google pentru a ajuta la obtinerea informatiilor corecte si va fi capabil sa explice subiecte complicate chiar si copiilor.

Bard can be an outlet for creativity, and a launchpad for curiosity, helping you to explain new discoveries from NASA’s James Webb Space Telescope to a 9-year-old, or learn more about the best strikers in football right now, and then get drills to build your skills.