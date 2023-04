Google Now Launcher este abandonat

Introdus odata cu Nexus 5 in urma cu aproape 10 ani, Google Now Launcher a ajuns la final de drum.

Google Now Launcher a fost apreciat de puristii Android datorita simplitatii lui, iar in 2014 a devenit disponibil pentru orice telefon care rula macar Android 4.1. Abandonarea seriei Nexus si adoptarea brandului Pixel pentru urmatoarele telefoane din portofoliu a dus si la inlocuirea lui GNL cu Pixel Launcher, pe care il gasim astazi pe toate telefoanele Pixel.

In cazul in care il aveti instalat si doriti sa-l folositi in continuare – se poate dar sa nu il actualizati. Actualizarea acestuia va duce la dezinstalare si imposibilitatea reinstalarii.

