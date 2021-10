Google Pixel 6 vine pe 19 octombrie

Google a anuntat data de lansare pentru Pixel 6. Acesta va veni pe 19 octombrie, deci in scurt timp.

Despre Pixel 6 am tot vorbit cu diferite ocazii. Noutatea este propriul procesor Tensor care ar trebui sa ofere o performanta foarte buna, iar pe partea de foto s-ar putea sa vedem Pixel 6 in top. Poate chiar pe primul loc.

Design-ul este si el unul futurist. Chiar foarte indraznet intr-o piata in care toate telefoanele arata la fel.

#Pixel6, the new Google Phone.

Tune in October 19th at 10 am PT: https://t.co/zmp5byVq1y#Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs

— Made By Google (@madebygoogle) October 5, 2021