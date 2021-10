iPhone 13 Pro este scump de produs

An de an aflam costurile de producere al telefoanelor de top. iPhone 13 Pro in cazul de fata este foarte scump de produs, iar conform datelor publicate pana acum este chiar mai scump decat iPhone 12 Pro.

Concurentul direct, Galaxy S21+, este mai ieftin de produs, dar pretul la raft este identic. Conform sursei, iPhone 13 Pro are un pret de productie de 570 de dolari pentru varianta de 256GB. Galaxy S21+ costa 508 dolari pentru a fi produs.

Astfel, iPhone 13 Pro este mai scump de produs decat iPhone 13 Pro de anul trecut, dar ramane un telefon cu un raport pret-calitate foarte bun. Puteti vedea mai multe detalii AICI.