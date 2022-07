HyperX Pulsefire Haste Wireless – mouse de gaming ultra usor cu performante deosebite

Seria de review-uri la mousi ultra usori continua. Vad ca este o moda ca producatorii, toti, sa vina pe piata cu mousi de gaming extrem de usori. Titlul detinut de Steelseries pentru cel mai usor mouse de gaming wireless din lume a fost detronat destul de rapid, iar acum va prezint ceva superb de la HyperX, un mouse de doar 61 de grame.

Se numeste Pulsfire Haste Wireless si da, are doar 61 de grade. Abia daca il simti atunci cand il scoti din cutie, iar cutia zici ca-i goala. De departe cel mai usor mouse testat de mine pana acum. Si cu toate astea este si foarte performant si arata bine de tot.

Ca sa faci un astfel de mouse trebuie sa elimini ceva. Fie tai din plastic si atunci il gauresti ca sa ai mai putin material, scoti iluminarea RGB, il faci mai mic, folosesti un plastic mai ieftin sau alte smecherii de genul asta.

La HyperX nu este cazul. Au pastrat materialele de buna calitate, au pastrat iluminarea RGB, are o baterie care ofera 100 de ore autonomie si un senzor Pixart 3335 cu 16k DPI.

Deci unde este economia? Pai in primul rand avem o baterie micuta cu doar 100 ore autonomie declarata, maxim real fiind mai putin de atat. Asta inseamna ca o sa-l incarci mai des. Pentru o persoana care se joaca 4-5 ore pe zi, asta inseamna ca o sa-l incarci o data la 20 de zile, aproximativ. Ceea ce nu este rau deloc la prima vedere, dar sunt mousi care pot duce si mai mult. Dar hei, este un mouse extrem de usor si cu performante bune.

Mi-a placut din prima! Se simte ca este un mouse de calitate, iar butoanele au un feeling de bine facut, de mouse rezistent, nu a chinezarie ieftina. Are o forma foarte buna pentru cei cu prindere de tip Claw, iar rotita de scroll este super silentioasa.

Are switch-uri TTC Golden care rezista 80 milioane de apasari. Asta inseamna oricum foarte mult si sigur iti iei alt mouse pana atunci. Conexiunea are pe 2.4GHz, fiind una sigura si stabila si nu am simtit nici o secunda ca as avea lag sau intarziere de orice fel. Eu folosesc periferice wireless de 3 ani de zile si va spun, nu mai sunt ce erau odata. Am tastatura, casti si mouse wireless care functioneaza impecabil. La fel si acest HyperX.

Pentru personalizare aveti softul NGENUITY unde va puteti juca cu iluminarea, alocarea butoanelor si altele. Pe ala il gasiti voi pe net.

Pe scurt, Pulsefire Haste Wireless este un mouse de gaming care m-a dat pe spate la felul in care se misca pe mousepad. Este super precis si fiind usor il misti repede stanga-dreapta sau unde ai nevoie. Simti ca te joci mai bine, simti ca esti mai precis in orice joc, iar asta conteaza daca esti competitiv. Recunosc ca n-am mai vazut un mouse atat de surprinzator in gama asta de pret, lucru care ma face sa-mi doresc si eu unul pentru mine.

De cand HyperX nu mai este la Kingston ci la HP, parca se vad niste schimbari in bine. Pe partea de support, HyperX raspunde imediat la mail si te ajuta cu tot ce ai nevoie. Mi-am comandat de la ei 4 perechi de bureti pentru niste casti vechi de acum 4-5 ani. Mi le-au trimis in 3 zile. Gratis! Se vede ca si produsele par mai calitate, desi erau si inainte. Nu vreau sa spun ca Kingston nu facea o treaba buna cu acest brand, dar parca acum se vad mici schimbari mai bune. Bravo HP!

Mouse-ul il gasiti la eMAG la 498 lei.