Review vivo X80 Pro – începutul unei noi dinastii?

În 2022, un flagsip trebuie să aibă o baterie mare, cu încărcare ultra-rapidă, display excelent, camere performante, o interfață simplă, care promite update-uri viitoare și un preț peste majoritatea telefoanelor, dar nu prea mare.

De la sancțiunile dictate de guvernul american împotriva Huawei, un loc s-a eliberat în ”sfâta treime” a flagshipurilor. Avem încă Apple și Samsung acolo, dar locul trei a rămas să fie jucat de Xiaomi, realme sau vivo. Toate acestea au motivele lor să spere că vor ajunge acolo, dar rămâne ca timpul să decidă cine va fi câștigătorul. Timpul și cumpărătorii…

Dar, să revenim la subiectul principal al articolului – vivo X80 Pro – pe care l-am primit acum o lună, deși am ratat evenimentul lor de lansare de la Berlin, din cauze aviatice. La finalul articolului sper să aflați și voi răspunsul – merită banii acest super-camera phone?

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip LTPO3 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak), cu dimensiunea de 6,78 inci (raport ecran/corp de ~90%), rezoluție 1440 x 3200 pixeli, densitate de 517 ppi, 20:9 ratio, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) si GPU Adreno 730 Memorie RAM 8 sau 12 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: triplă 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS; 8 MP, f/3.4, (periscope telephoto), 1/4.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom;12 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, gimbal OIS; 48 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, AF Realizată în colaborare cu Zeiss, are opțiune Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama. Filmează 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS. Secundară: 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm Are HDR și filmează 4K@30fps, 1080p@30fps. Stocare 256 sau 512GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2 (Snapdragon)/ 5.3 (Dimensity), A2DP, LE, aptX HD; GPS dual-band dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC; NFC Sistem de operare Android 12 cu interfața Funtouch 12 Acumulator 4700 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 80 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~40 minute). Fast charge wirelss la 50W (cu încărcător dedicat; oferă un ciclu de încărcare complet în ~50 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în trei culori: Cosmic Black, Blue, Orange; mufă de încărcare USB-Type C; OTG

Ambalaj și accesorii

În primul rând, un cuvânt separat, despre pachetul primit de mine. V-am spus că eram invitat la lansarea europeană de la Berlin, dar nu am ajuns. Cu toate acestea, am primit pachetul identic cu cel al celorlalți jurnaliști care au fost acolo. Iar nota care m-a impresionat cel mai mult a fost eticheta cu numele meu de pe telefon.

Am mai fost la alte lansări, inclusiv de la vivo, dar primeam toți o cutie, indiferent de care ar fi fost ea, cu telefonul și gata. Ei bine, aici eram așteptat de unitatea mea de test. Știu, veți spune că sunt detalii prea puțin importante pentru cumpărători, și chiar veți avea dreptate. Apoi veți mai citi încă o dată șapoul (deschiderea) acestui review, și veți vedea de ce vivo își dă interesul pentru a atrage review-erii de partea lor. Și, tind să cred, că pe la anul, pe vremea asta, vom vedea niște topuri interesante cu telefoanele vivo…

Cutia este una oarecum clasică pentru vivo, dar am mai discutat despre brand awarness și la alte materiale. La interior găsim telefonul, o husă (ce-i drept, la mine a lipsit), încărcătorul de perete, cablul USB-C, niște căști pe fir (au mai oferit același model și la alte telefoane), un set de folii (deși telefonul vine deja cu una, aplicată), cheița pentru tăvița SIM și niște broșuri.

Prin amabilitatea lui Adrian Pogîngeanu, de la Adevărul, vă pot arăta și husa:

În plus, am mai primit celebrul lor încărcător wireless, precum și un cablu cu mai multe tipuri de mufe, că au simțit cei de la vivo că am telefoane prin casă de toate felurile și o boxă bluetooth care se încarcă prin USB din ăla mai vechi!

Design și construcție

Avem parte de un design premium cu fluorină anti-reflexie cu finisaj ceramic ce oferă modulelor camerei un aspect modern, precum și certificare IP68 și nuanță Cosmic Black. Bine, asta nu prea compensează lipsa protecției cu Corning Gorilla Glass sau ceva similar.

Telefonul are 215 grame, are display de 6,78 inci, deci nu este deloc mic. Dar, dacă îi punem husa, nu crește prea mult în dimensiune și greutate:

Butoanele de volum și cel de pornit/oprit sunt locate pe lateralul drept, iar jos avem mufa de încărcare și audio, SIM-tray-ul și difuzorul. Marginile sunt extrem de subțiri, iar ecranul este curbat pe margini. De fapt, la nivel de design, acest aspect îl trage în jos, spre anii 2015… Camera frontală este amplasată central, în partea de sus a display-ului, sub bezel. Pentru puritani, asta afectează vizibilitatea, la consumul de media. Dar eu m-am obișnuit deja cu astfel de construcție.

Telefonul este construit dintr-un aliaj ceramic, ceea ce îi conferă atât eleganță, cât și rezistență – structurală și la colectat amprente. Este la nivelul la care ne-am aștepta să fie un flagship din 2022.

Dar, să purcedem la elefantul din cameră – felul în care au ales să amplaseze modulul camerei foto, pe spatele telefonului. Personal nu mă deranjează, că doar am avut și un Nexus 6P, pe care l-am adorat, nu alta. Dar recunosc că este un design pe care, fie îl placi, fie îl disprețuiești. Nu prea e loc de sentimente între cele două stări!

Până la urmă, pentru că nu prea mai este loc de inovație pe piață, trebuie să remarcăm că mai sunt companii care încearcă marea cu degetul și propun câte ceva nou. De data aceasta, vivo a redesenat complet modulul de camere.

Modulul camerei iese în evidență foarte pregnant. În partea superioară are un dreptunghi în care sunt integrate camerele, flash-ul, dar și senzorul de profunzime. Totul cu un logo Zeiss și cel T* coating care-l scoate în evidență. Deși modulul e destul de gros, faptul că e dreptunghiular permite telefonului să stea bine pe masă, să nu alunece și nu pare la fel de mare pe cât este în realitate. În plus, folosind husa originală, nu mai este atât de evident și de expus la accidente.

Tind să cred că mare parte a greutății telefonului este generată de acest modul de cameră, dar calitatea primează în fața designului. 🙂

Software și performanță

Mi-ar fi plăcut să testez telefonul cu Android 13 Preview 3, dacă tot este disponibil aici, dar comoditatea și programul m-au împiedicat. Cu toate acestea, Android 12 cu Funtouch OS 12 se mișcă impecabil. Nu exagerez deloc când spun asta – nu ai parte de aplicații instalate aiurea, doar ca să justifice producătorul o interfață proprie, iar cei 12GB (care pot fi extini la 16, dacă vrem), plus procesorul de ultimă generație, își fac treaba cu brio. Nu am avut deloc probleme cu X80 Pro, nici chiar când ”am uitat” să șterg din cache aplicațiile deschise sau când am jucat Asphalt. Bine, nu am jucat eu, a jucat fiu-miu, că eu nu sunt mare gamer de fel. Dar, osișicât, vorba unui personaj de serial, nu s-a simțit deloc suprasolicitat.

O mică notă de subsol la acest capitol – ultimele telefoane testate cu chipseturile Qualcomm de vârf aveau probleme cu încălzirea excesivă în timpul testelor sintetice sau a utilizării intensive. X80 Pro oferă și tehnologia Ultra Large Liquid Cooling Vapor Chamber care permite răcirea pe o suprafaţă extinsă, ceea ce ajută la funcţionarea neîntreruptă a smartphone-ului atunci când foloseşte funcţii solicitante precum jocuri cu grafică detaliată sau redarea înregistrărilor video.

Cât am folosit telefonul, am primit și un mic update de la vivo:

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

O remarcă adițională merită și senzorul de amprentă integrat sub display. Este cel mai mare oferit de vreun producător pe piață, ceea ce permite înregistrarea amprentei printr-o singură apăsare. Și, recunoașteți cinstit, de câte ori nu v-a enervat timpii de înregistrare ale amprentelor. Unde mai pui că, dacă voiai mai mult de una, te chinuiai și mai mult. X80 Pro vine cu noul senzor 3D ultrasonic mare pentru amprentă care asigură un proces incredibil de rapid de citire a amprentei,. Despre acesta și despre toate beneficiile cu care vine la pachet, v-am scris aici. Personal mă gândesc că vivo ar putea folosi această facilitate pentru a intra pe piața telefoanelor de serviciu. Sunt atâtea companii care oferă telefoane angajaților, dar care optează pentru Samsung sau iPhone, încât ar fi loc și de un al treilea jucător. Pentru asta ar fi nevoie de un contract cu un operator de telefonie și de un marketing (mai) agresiv despre opțiunile de securizare oferite. X80 Pro foloseşte un blaster cu infraroşu aflat în partea de sus a telefonului, permiţând astfel controlarea altor dispozitive cu ajutorul aplicaţiei vivo încorporate Smart Remote. X80 Pro poate controla de la distanţă 12 tipuri de echipamente oferite de alţi producători, inclusiv aparate de aer condiţionat, receptoare digitale TV, televizoare, echipamente TV box, proiectoare, ventilatoare, purificatoare de aer, boilere, camere foto etc. De regulă, într-o casă există mai multe telecomenzi care de multe ori par să fie de negăsit. X80 Pro oferă o funcţie încorporată care te ajută să rezolvi această problemă. Pentru iubitorii de gaming și de muzică, X80 Pro vine cu actualizări noi, asigurând experienţe de gaming captivante. Smartphone-ul foloseşte un Motor linear mare X-Axis, compatibil cu algoritmul pentru vibraţii dezvoltat de vivo, care activează vibrarea discretă dar puternică a telefonului în timpul jocurilor. Viteza de răspuns a modelului X80 Pro la pornire-oprire a crescut cu 20%, oferind o vibraţie mai pronunţată pentru o experienţă de gaming mai plăcută. Ecran și sunet

Display-ul are 6,78 inci, unul dintre cele mai mari de pe piață, cu o rată acoperire de aproape 90%. Rezoluția este de 3200 x 1440 de pixeli, la o rată de aspect de 20 pe 9. Evident, ai 120 de Hz rată de refresh și o luminozitate spectaculoasă.

V-am mai povestit aici că nu prea consum materiale media pe telefoane, cu excepția situațiilor în care sunt în timpul vreunei călătorii sau aștept pe la vreo coadă, pe undeva. Ei bine, nu mi-am schimbat comportamentul după ce am avut vivo X80 Pro la teste, dar pot spune că nu m-a dezamăgit deloc, cât l-am folosit în timpul excursiei în Sibiu. Telefonul ăsta este făcut pentru așa ceva – consum media, adică. 🙂 Bine, la capitoul următor veți vedea că este construit (și) pentru altceva, dar, să nu anticipăm….

Ecranul este îndeajuns de mare, refresh rate-ul de 120 Hz este acolo, culorile și luminozitatea sunt ce trebuie la un vârf de gamă din 2022! dacă mai adaugi și difuzoarele duale, să te tot uiți la Westworld pe el. Apropo de difuzoare, sunt primele duale de pe un model vivo!

Camera foto și video

Mai țineți mine elefantul din cameră de la capitolul design? Ei bine, aici se vede și de ce ar trebui să parcurgem tot review-ul înainte de a decide că telefonul nu ne place sau nu este pentru noi. Set-upul de camere triple de pe spate își face treaba cu vârf și îndesat. Iar colaborarea cu Zeiss începe să dea roade. Bine, mai rămâne ca telefonul să se și vândă, altfel succesul tehnologic, fără unul comercial, nu prea își atinge scopul.

Modulele dezvoltate în parteneriat cu Zeiss au și un strat protector prin care se reduc reflexiile soarelui în fotografii, pentru rezultate potrivite pentru orice tip de utilizator. Iar, adițional, stabilizarea este oferită pe fiecare cameră, în parte. Asta garantează rezultate mai bune, comparativ cu concurenții lui!

Dar, mai bine să las fotografiile să vorbească pentru mine, că tot face o imagine cât o mie de cuvinte:

camera principală (zi):

camera principală – high resolution (zi):

camera principală – macro (zi):

camera principală – bokeh (zi):

camera principală – panorama (zi):

camera principală – night mode:

camera principală – astro (night mode):

camera principală – supermoon (night mode):

camera principală – panorama (night):

camera selfie (zi):

camera selfie (AR Stickers):

camera selfie (night):

Deși nu are o opțiune dedicată pentru fotografiile macro, ele sunt realizate automat de telefon, cu ajutorul chipului V1, special creat de vivo pentru controlul camerei, împreună cu Zeiss.

Pentru creatorii de conținut, mai este un feature interesant. Când filmezi un videoclip pentru vlog, este ușor să uiți ce urmează să spui. X80 Pro oferă o soluţie inteligentă de teleprompter integrată în funcţia video, atât pentru camera din faţă cât şi pentru camerele din spate. Aceasta îți permite să adaugi un rezumat sau chiar un text întreg, în limita a 6000 de caractere. Acest instrument flexibil îți oferă posibilitatea de a regla poziţia şi dimensiunea ferestrei de telepromter, dimensiunea textului şi viteza de derulare, astfel încât să poți filma şi vorbi cu încredere. Când începi filmarea, poți activa funcţia din Setting-Teleprompter, din dreapta sus. Adaugi rezumatul sau textul întreg şi începi să înregistrezi un alt material excelent.

Distorsionarea perspectivei este o adevărată provocare la fotografierea clădirilor, deoarece orice înclinare a camerei poate produce linii verticale îndreptate spre interior, un efect de deformare ce dă senzaţia de prăbuşire a clădirii! Fotografii profesionişti ştiu cum să corecteze perspectiva, dar X80 Pro face acest lucru fără efort, datorită funcţiei „Automatic Perspective Correction (APC)“ care îți permite să faci o fotografie cu aliniere perfectă, printr-o simplă atingere. Funcţia APC foloseşte giroscopul încorporat în telefon pentru a corecta fotografiile şi poate fi folosită cu camera super grandangulară 0,6x şi cu camera principală standard 1x în modul Pro.

De asemenea, X80 Pro îți pune la dispoziţie încă o funcţie folosită de fotografii profesionişti. Cu ajutorul funcţiei Camera Panning, smartphone-ul imită o tehnică foarte răspândită, dar greu de stăpânit, cu ajutorul căreia utilizatorii pot fotografia subiecte ce se deplasează rapid, precum cele din cadrul evenimentelor sportive. De obicei, această tehnică presupune mişcarea camerei pentru a urmări deplasarea subiectului în timpul fotografierii pentru a crea un efect dinamic, în care subiectul este surprins clar pe un fundal format din linii estompate. Datorită camerei pentru portret de 50mm cu gimbal oferită de X80 Pro, utilizatorii pot realiza portrete clare ale subiectului aflat în mişcare, pe un fundal cu linii estompate. Cum funcționează? X80 Pro combină tehnologia de urmărire a mişcării pentru realizarea portretelor, tehnologia de separare a subiectelor umane de fundal şi tehnologia inteligentă de obţinere a unui fundal cu bokeh. Rezultatul obţinut constă în imagini impresionante care exprimă viteză, mişcare şi emoţie!

Ca și concluzie – telefonul oferă mai mult decât aș putea folosi eu, ca utilizator obișnuit. Modul portret este excelent și prinde detaliile firelor de păr foarte bine în cadru. De asemenea, ai mai multe modalități prin care poți fotografie, cu filtre incluse sau un mod Cinematic de la Zeiss. Poți seta bokeh-ul înainte de a face fotografia, dar telefonul îți permite să o faci și ulterior realizării imaginii pentru a da un efect mai puternic sau mai slab. Modul Night reușește să folosească puternic software-ul pentru a găsi lumină acolo unde aceasta nu este, fiind unul dintre cele mai performante din cele testate de mine, până acum.

Cred că vor fi și mai încântați cei care filmează mai des cu telefonul. Nu de alta, dar avem parte de stabilizare optică, sau de mod cinematic dezvoltat de Zeiss. Aș mai sugera achiziția unui trepied, dacă sunteți mari amatori de domeniu și puteți realiza filme mai mult decât decente cu X80 Pro.

Baterie

Nu am reușit performanța să rămân fără baterie, pe vivo X80 Pro. Ba mai mult, prin încărcarea rapidă, pe fir sau pe chargerul QI dedicat, nu am avut prea mult de așteptat pentru încărcare. Așa că, am numai cuvinte de laudă (și) la acest capitol.

Cei care deja citesc review-urile de aici știu că am destul de multe aplicații instalate și folosesc telefonul destul de intens. Prin urmare, dacă vă scriu că modelul de față stă bine la acest capitol, chiar așa este!

Preț, puncte pro și contra

La eMAG este listat cu 4,999,99 lei, în scădere cu 500 lei față de momentul lansării. Costă cu 200 lei mai puțin decât S22 Ultra, cam cu tot atât mai scump decât S22+ și cu 400 lei mai scump decât Xiaomi 12 Pro. Ținând cont de review-urile din piață, voi avea o părere nepopulară – recomand oricând vivo X80 Pro, în detrimentul celor de mai sus!

PRO

performanțe excelente foto-video

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 80 W pe fir și la 50 W QI

certificare IP

autonomie bună

acumulator mare

display excelent cu 120Hz refresh rate

interfață cu puține intervenții din partea producătorului

hardware potent de ultimă generație

difuzoare stereo

construcție premium

ecran excelent

CONTRA

designul nu este cel mai plăcut

fără protecție Gorilla Glass

încărcarea rapidă QI este posibilă doar cu chargerul dedicat

destul de masiv

display rotunjit pe margini