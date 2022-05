Instagram va primi suport pentru NFT-uri săptămâna aceasta

Instagram a confirmat că utilizatorii vor putea în curând să distribuie NFT-uri create sau cumpărate prin Feed, Stories și mesaje private. Funcționalitatea va intra în faza de testare săptămâna aceasta și va fi disponibilă inițial pentru un număr restrâns de utilizatori. Nu vor exista costuri pentru postarea NFT-urilor, însă, cel mai probabil, vânzarea acestora prin intermediul platformelor de la Meta va veni cu un comision. Pentru transferul NFT-urilor, Instagram ar putea suporta pentru început blockchain-urile Ethereum și Polygon și wallet-urile Metamask, Trust și Rainbow, însă informația n-a fost încă confirmată de reprezentanții companiei.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022