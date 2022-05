Prețurile plăcilor video sunt în cădere liberă

Disponibilitatea și prețurile plăcilor video s-au îmbunătățit simțitor în ultimele trei luni. Mai toate modelele de GPU-uri sunt disponibile în stocurile magazinelor, iar acum prețurile sunt cu doar câteva procente mai mari decât cele sugerate de producători. Pe lângă creșterea foarte mare a producției, piața a ajuns să fie inundată și de plăci second hand din partea minerilor, iar în ultima luna am asistat la o scădere record a prețurilor. La scăderea prețurilor au contribuit și informațiile legate de viitoarele GPU-uri de la NVIDIA și AMD, despre care se zvonește că vor oferi performanță aproape dublă în același interval de preț. În acest context, foarte puțini mai sunt dispuși să cumpere plăci video de acum doi ani la suprapreț.

Ultimul raport de la 3DCenter ne arată că prețurile GPU-urilor de la NVIDIA sunt acum, în medie, cu 14% mai mari decât MSRP, în vreme ce modelele de la AMD au un adaos de doar 7%. În mod surprinzător, unele modele entry-level de la AMD, cum ar fi RX 6500 XT și RX 6600, pot fi găsite la prețuri chiar și cu 11% mai mici decât cele sugerate de producător.

Deși GPU-urile NVIDIA LHR pot fi acum deblocate, minerii nu par să mai fie interesați de ele. Profitabilitatea a scăzut considerabil odată cu scăderea prețului și creșterea dificultății pe Ethereum, iar un RTX 3080 produce acum echivalentul a doar 3.5 dolari pe zi. De asemenea, Ethereum are planificată migrarea la algoritmul proof-of-stake în viitorul apropiat, iar profitabilitatea mining-ului cu GPU-uri este sub semnul întrebării. Acestea fiind spuse, cererea din partea minerilor s-ar putea să fie foarte mică în următoarea perioadă, iar vânzările de plăci second hand ar putea duce la scăderi și mai mari de prețuri.

La magazinele din România prețurile sunt încă exagerat de mari, însă pe Amazon.de găsiți câteva deal-uri foarte bune: RTX 3070 la 3600 lei, RTX 3080 Ti la 4400 lei și RTX 3060 Ti la 3000 lei.

Via Techspot