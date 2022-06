Intel primeste 7.3 miliarde de dolari pentru a deschide o fabrica in Germania

Sau mai bine zis, 6.8 miliarde de euro ca sa vorbim in moneda noastra, pentru a construi o fabrica in Germania pentru a creste productia de procesoare.

Subventiile din partea Germaniei vor acoperi 40% din cele 17 miliarde de euro initiale pe care Intel intentioneaza sa le cheltuiasca pentru fabrica din Magdeburg. Este doar o parte dintr-un proces care prevede o investitie de 33 miliarde de euro in Europa, care include si un centru de cercetare si dezvoltare in Franta, precum si operatiuni de productie, turnatorie si servicii de ambalare in Italia, Polonia si Spania.

Constructia fabricii din Germania va incepe in 2023, va crea 3000 de locuri de munca si fabrica va fi data in folosinta in 2027.