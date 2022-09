iPhone 14 si iPhone 14 Pro sunt in Romania – au inceput livrarile

Astazi la ora 12:00 au inceput livrarile. iStyle Baneasa a tinut si un mic eveniment de lansare locala. Am vazut si eu noile telefoane, am luat un iPhone 14 la test si diseara fac si un unboxing pentru iPhone 14 Pro.

Am fost si eu sa le vad. Buluc mare acolo. O coada era pentru ridicarea comenzilor si o alta coada pentru eveniment. Greu se misca baietii de la casa…mai ales daca e un client care vrea si folie pe ecran, pe mama si pe tata stai si 20 de min sa termine cu el. Ma rog…

14 Pro este in drum spre Easybox, bucurie mare caci s-au tinut de cuvant si azi mi-l livreaza cei de la eMAG. Este poate cea mai rapida lansare din cate am vazut. In doar o saptamana de la marele eveniment din SUA, telefonul este in Romania si gata sa fie comandat.

Multi l-au luat din stoc de la iStyle. Cele pe mov si negru sunt cele mai comandate si exista un stoc mai mare pentru ele.

In continuare nu avem 120Hz pe iPhone 14, doar Pro are, lucru care pe mine ma enerveaza la maxim. M-am jucat cu un 14 si, desi are un ecran poate chiar mai bun decat 13 Pro Max (se vede cu ochiul liber ca sunt diferente), tot nu pot sa trec peste faptul ca nu are 120Hz. Cum Apple, cum??? \

Va pot spune de pe acum ca fotografiile sunt fantastice inclusiv cu 14. Am facut niste cadre si sunt superbe chiar daca sunt tot 12MP. Ceva clar s-a schimbat.

Alex, fan Samsung de cand se stie, o sa testeze iPhone 14, iar eu revin cu informatii despre iPhone 14 Pro. Darius o sa primeasca si el un 14 Pro la test si o va spuna daca merita sa treceti de la 12 la 14. O sa fie un review interesant.

Stati aproape!