iQOO 8 şi iQOO 8 Pro – telefoane cu ecrane OLED la 120 Hz, procesor Snapdragon 888+ și 120W Fast Charging

Până acum, vivo nu a adus oficial seria IQOO în România, deși sunt telefoane din gama de vârf, care ar avea parte de ceva doritori și pe la noi. Mai ales că s-ar bate pe nișa aceea cu Xiaomi.

IQOO8 și IQOO8 PRO sunt ultimele modele lansate în gama respectivă. Sunt adevărate flagshipuri, care vin cu procesor Snapdragon 888+, ecran OLED cu refresh rate de 120 Hz, încărcare rapidă la 120 W și branding BMW M Motorsport pe ele. Asta îmi aduce aminte de ”vărul” OnePlus și seriile lor Porsche. 🙂

IQOO 8 rulează Android 11, cu interfața Origin OS 1.0, specifică gamei aplicată peste. Avem un display full-HD+ (1,080×2,376 pixels) AMOLED de 6.56-inci cu refresh rate de 120Hz aspect 19.8:9 și 398ppi densitate a pixelilor. Procesorul este Qualcomm Snapdragon 888 SoC și oferă 12GB LPDDR5 RAM și până la 256GB UFS 3.1 stocare.

Camera principală este triplă și include un senzor IMX598 sensor de 48 mpx, unul de 13 mpx și unul cu același număr de mpx, dar dedicat modului bokeh. Camera selfie are 16 mpx și este amplasată central pe diplay. Telefonul este compatibil 5G, are dual-band Wi-Fi, NFC, GPS, Bluetooth v5.2 și un port USB-C. Oferă deblocare facială și prin amprentă, cu un senzor sub panelul ecranului. Bateria este de 4350 mAh și suportă 120W fast charging, ca și la predecesorul IQOO7. Practic avem încărcare completă în vreo 15 minute.

iQoo 8 Pro are un display AMOLED mai mare, de 6.78- inci, cu rezoluție 2K (1,440×3,200 pixeli) care are același refresh rate.. Procesrul este puțin mai evoluat, fiind un Qualcomm Snapdragon 888 Plus, cu un GPU Adreno 660 (abia aștept seria 666!). Oferă 12GB LPDDR5 RAM până la 512GB UFS 3.1 stocare.

Camera principală are un senzor IMX766V de 50 mpx, unul de 48 mpx ultra-wide și unul de 16, dedicat modului bokeh. Cea secundar este identică cu modelul anterior. Tot identic este și capitolul de conectivitate, cu mențiunea că senzorul pentru deblocarea cu amprentă este unul ultrasonic 3D wide area. Bateria este și ea o idee mai mare, la 4500 mAh, ia rpe lângă încîrcarea rapidă pe fir, are și QI la 50 W.

Ambele telefoane vor fi disponibile pentru precomandă în China, din 26 august, dar mă aștept ca expansiunea brandului să presupună și aducerea lor prin Europa, deci și pe la noi.

