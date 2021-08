Căștile Nothing Ear (1) sunt disponibile și pe eMag

Ieri m-a sunat un prieten să mă întrebe cât de bune sunt și dacă recomand căștile Nothing Ear (1). Știam de lansarea lor, dar nu eram la curent cu disponibilitatea în România, așa că i-am spus să mai aștepte până apar oficial la noi

Mare mi-a fost mirarea să aud de la el că le-a găsit deja pe eMag (link) la un preț foarte bun – 489,99 RON! Deși nu am apucat să le testez, i-am spus că feedbackul de pe piață este unul pozitiv, iar Carl Pei, cel care a lansat start-up-ul Nothing, are renumele de a fi atent la detaliile produselor companiilor sale.

Design-ul lor este unic, fiind transparente, ca și cutia de transport, de altfel. Ele cântaresc doar 4.7 grame fiecare, fiind cele mai ușoare dintre toate căștile de pe piață. Au Bluetooth 5.2, autonomie de 5 ore, Noice Cancelling și opțiune de a asculta white noise. Au și un mod transparency pentru a auzi zgomotele importante din exterior, precum claxonul unei mașini. Căștile dispun de certificare IPX4 la apă, sunt compatibile cu telefoane Android sau iOS și oferă 4 ore de streaming audio cu ANC activat sau 5.7 ore fără.

Ce părere aveți – l-am sfătuit bine?