Jocuri noi cu DLSS 3 si un bundle cu RTX

Stiri noi cu si despre Nvidia. Noua tehnologie DLSS 3 bazata pe AI va suporta si mai multe jocuri. DLSS mareste FPS-urile din jocuri fara sa scada calitatea imaginii.

O parte din jocurile care primesc DLSS sunt Deceive Inc., Diablo IV, Forza Horizon 5, Gripper, Redfall, SMALLAND: Survive the Wilds, și THE FINALS.

Sunt peste 270 de jocuri si aplicatii care au deja suport pentru DLSS, iar DLSS Frame Generation, cea mai nouă versiune a tehnologiei este valabilă în 28 de jocuri lansate și a fost adoptată de 7 ori mai repede decât DLSS 2 în primele 6 luni.

Tot azi Nvidia a dat drumul la bundle-ul Redfall Bite Back Edition GeForce RTX seria 40. Adica cei care cumpara o placa video din seria RTX 40 vor primi o copie digitala a Redfall Bite Back Edition care se va lansa pe 2 mai.

Redfall Bite Back Edition are o valoare de $99 și include: