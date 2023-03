AQIRYS a lansat doua noi carcase pentru PC

AQIRYS este un brand romanesc, ceea ce personal ma bucura si le folosesc produsele intens. Azi au lansat doua carcase, Sargas si Naos Pro

Sunt carcase high-end de dimensiuni mid-tower, cu panouri frontale metalice tip mesh si panouri laterale din sticla securizata. Ambele vin cu ventilatoare de 120mm cu conectori dedicati ARGB cu 3 pini si PWM cu 4 pini si un hub controller cu telecomanda wireless pentru sincronizare si control cu alte componente.

Au filtre de praf detasabile, loc suficient in spatele placii de baza pentru wire management. Sargas permite montarea placilor video in pozitie verticala, are porturi USB 3.0, se pot monta maxim 9 ventilatoare si coolere pana la 178mm inaltime, iar placile video pot avea maxim 400mm lungime.

Naos Pro este mai mare la interior, ofera USB Type C 3.1, se pot monta 12 ventilatoare de 120mm, se pot monta coolere de 160mm inaltime, sisteme de racire cu lichid cu radiatoare de maxim 360mm.

A fost prezentat si un ventilator ARGB de 120mm cu 24 LED-uri, dar si un set VELA care include trei ventilatoare, un controller si o telecomanda wireless.