joiaGFN – FarCry 6 si Riders Republic

joiaGFN, probabil ne-ati mai vazut vorbind despre asta pe aici, este acea zi din saptamana cand Nvidia anunta noutati pe platforma lor GeForce Now. Este vineri asa ca stirea este de ieri, dar niciodata nu este prea tarziu.,

FarCry 6 si Riders Republic sunt confirmate pentru serviciul de cloud gaming Nvidia incepand cu luna octombrie. Intre 9 si 12 septembrie, membrii GFN pot juca Tom Clancy’s Rainbow Six Siege GRATUIT in pregatirea noului update Crystal Guard. Tot in aceasta perioada jocul este oferit cu o reducere de 80%.

Au fost adaugate 10 titluri noi in libraria GFN precum: