DJI a lansat Mavic 3 si Mavic 3 Cine

DJI a lansat noile drone Mavic 3 si Mavic 3 Cine, modele foarte scumpe ce pot filma 4K si 5K, una dintre ele avand stocare pe SSD de 1TB. Noile drone ofera cele mai noi tehnologii si vin cu preturi pe masura.

Mavic 3 filmeaza 4K la 120FPS, permite stocare pe carduri SD, are o autonomie de 40 de min cu o singura baterie si foloseste o camera semnata de Hasselblad cu un obiectiv wide de 24mm, senzor Micro Four Thirds de 20MP si o camera hibrida cu 28x zoom. Suporta formatul H.264 si H.265, poate filma pana la 5.1K la 50FPS, are profil neutru D-Log, profiluri de culoare Hasselblad si este compatibila cu OccuSync 3.

Mavic 3 Cine are stocare pe un SSD de 1TB pentru ca este singura care accepta formatul ProRes si filmare HDR. Aceasta este singura diferenta intre cele doua modele.

Au in comun faptul ca pot fi controlate si de la 15km distanta, au o autonomie de 45 minute si pot detecta obstacole de la 200 metri. Dupa un update de firmware vor avea si functii precum active track sau return to home.

Mavic 3 costa 2200 de euro in varianta de baza, iar varianta cea mai ideala de 3000 de euro ofera o geanta de transport, patru seturi de elice, doua baterii, incarcator cu 3 sloturi si un set de filtre ND.

Mavic 3 Cine este disponibila doar in pachetul Cine Premium Combo ce include SSD-ul de 1TB, o telecomanda DJI RC Pro cu ecran integrat, doua seturi de filtre ND, geanta, baterii, incarcator si elice. Costa 5000 de euro.