realme pregateste un telefon ieftin cu camera ascunsa in ecran

Probabil anul viitor il vom vedea oficial. realme chiar lucreaza la un telefon cu camera ascunsa in ecran care sa fie accesibil ca pret.

Stim asta pentru ca pe net au scapat tot felul de informatii. Cum ar fi aceste imagini in care se vede clar ( sau nu se vede) ca nu exista o camera frontala. Aceasta ar putea fi integrata in ecran.

Observam si antenele pe marginea telefonului, fapt ce indica o structura metalica, deci va fi un smartphone relativ de top. De asemenea, nu are senzor de amprenta pe lateral deci va fi integrat in display.

Camerele foto principale sunt la locul lor, slotul pentru SIM este langa portul USB Type C, iar camera frontala nu exista. Asta inseamna ori un mecanism pop-up ori o integrare a acesteia in ecran. Tind sa merg pe prima varianta dupa ce am analizat mai bine informatiile ajunse pe internet. Tare ma bucur sa fie asa si sa vedem aceasta tehnologie pe un terminal accesibil.