The Last of US Part 1 primeste un Remake pentru PS5 si PC

The Last Of Us, unul dintre cele mai bune jocuri facute vreodata, primeste un remake pentru Part 1, disponibil pentru PS5 si PC.

A aparut in 2013 si a rupt toporuile, iar cei care aveau un PS4 erau cei mai norocosi. Jocul vine intr-o varianta remake pentru PS5 si PC pe data de 2 septembrie 2023 si include si Left Behind Expansion.

Se va folosi AI pentru acest remake, va adapta comenzile pentru noul controller DualSense. Va fi disponibil in varianta de baza la 70 euro, varianta Digital Deluxe la 80 euro si Firefly Edition la 100 euro.