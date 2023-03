Microsoft lanseaza un magazin de aplicatii pentru Android si iOS

O sa mai avem un magazin de aplicatii, asta daca planul Microsoft merge pana la capat. Daca achizitia Activision de 75 miliarde de dolari va fi aprobata, anul viitor vom mai avea un magazin de aplicatii pentru Android si iOS.

Si o parte pentru acest succes il are Uniunea Europeana. Am discutat despre asta AICI. Legea intra in vigoare din martie 2024, iar asta inseamna ca Apple trebuie sa permita accesul pe produsele sale la aplicatii terte, punand capat monopolului actual.

„Vrem să fim în măsură să oferim Xbox și conținut atât de la noi, cât și de la partenerii noștri terți, pe orice ecran pe care cineva ar dori să se joace”, a declarat Phil Spencer, director executiv al Microsoft Gaming. „Astăzi, nu putem face acest lucru pe dispozitivele mobile, dar speram sa reusim sa faca asta atunci cand dispozitivele mobile vor permite aplicatii terte din alte surse”.

Toata lumea stie cat de greu este, de fapt imposibil, sa instalezi aplicatii terte pe produsele Apple. Se pare de anul viitor va fi posibil.