UE ne salveaza din nou – Apple nu are voie sa limiteze portul USB C de pe viitoarele modele iPhone

In urma cu putin timp va spuneam ca Apple va limita portul USB C de pe viitoarele modele iPhone. Tot UE ii obliga sa treaca la USB C, dar cum Apple este mai cu moț, au vrut sa vina cu o limitare. UE ne salveaza cu o litera de lege care nu le da voie celor de la Apple sa faca aceasta magarie.

Nu doar lor ci tuturor producatorilor, dar in special pentru Apple este aceasta lege. Pe scurt, portul USB trebuie sa suporte minim incarcare la 15W, 5V cu 3A. Asadar, sunt obligati sa ofere un standard minim de viteza impus prin lege. Pana la urma vorbim despre un port USB C, nu un port rar cu specificatii sensibile incat sa nu se poata utiliza corect la anumite standarde. USB C stie sa faca multe, inclusiv sa alimenteze telefoane cu 240W.