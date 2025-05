Încă un motiv să amânați achiziția unei plăci video: NVIDIA RTX 5080 SUPER ar putea sosi cu 24 GB VRAM

Generația de plăci video RTX 5000 de la NVIDIA a fost aspru criticată din cauza sporului de performanță infim, dar și pentru cantitatea redusă de memorie RAM a unor modele de top. Cu toate că cei 16 GB de memorie RAM de pe RTX 5080 și RTX 5070 Ti sunt suficienți pentru mai toate aparițiile din ultima vreme, inclusiv la rezoluție 4K, multe dintre titluri au ajuns să se apropie de această limită. Iar pe măsură ce cerințele grafice cresc, n-ar fi exclus ca în următorii 2 – 3 ani să constatăm că cei 16 GB de memorie RAM vor deveni nesatisfăcători pentru a rula jocuri la rezoluții și detalii ridicate.

GeForce RTX 5080 Super

PG147-SKU35

GB203-450-A1

10752FP32

256-bit GDDR7 24G 32Gbps

400+W — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 20, 2025

NVIDIA pare că a conștientizat această limitare, iar pentru refresh-ul SUPER al GPU-urilor din generația Blackwell plănuiește să aducă îmbunătățiri majore mai ales la nivelul memoriei RAM. Astfel, RTX 5080 SUPER ar putea sosi cu 50% mai multă memorie RAM, adică 24 GB, împreună cu un GPU ușor îmbunătățit. GPU-ul rămâne tot GB203, dar sub un alt SKU, probabil tactat la frecvențe ceva mai mari, în timp ce memoria RAM ar putea beneficia și de o creștere a lățimii de bandă la 32 Gbps. Totuși, trebuie menționat că acest upgrade ar putea aduce și o creștere ușoară a TGP-ului, leaksterii indicând un consum de 400 W (vs. 360 W cât are RTX 5080).

Momentan, însă, informațiile sunt la nivel de zvon, iar NVIDIA și partenerii nu au anunțat încă planuri pentru lansarea modelelor SUPER. Cel mai devreme, refresh-ul ar putea sosi spre sfârșitul anului, însă, realist, ne putem aștepta la o lansare de abia anul viitor. Totuși, dacă nu arde și dețineți o placă video care încă face față cerințelor de acum, cel mai indicat ar fi să amânați upgrade-ul. Pe lângă prețurile foarte mari, vârfurile de gamă actuale, exceptând RTX 5090, au 16 GB RAM și nu sunt tocmai „future proof”.

Via Wccftech