MudRunner este gratis pe Epic Games Store + Black Friday

Pentru pasionatii de off-road virtual, Epic Games ofera de astazi in mod gratuit MudRunner.

MudRunner este un joc pe care il cunosc de multa vreme si a fost lansat initial sub numele de Spin Tires. Pe Steam gasiti inca ambele versiuni: atat Spin Tires cat si MudRunner. Din pacate, istoria celor doua nu este una prea fericita, dar nu voi intra in detaliu aici. Lacomia a dat lovitura si in acest caz.

Revenind la MudRunner, acesta este un simulator auto in care veti controla in mare parte utilaje grele si trebuie sa indepliniti diferite obiective in misiunile din asa zisa campanie single-player. In jurul acestuia s-a dezvoltat o comunitate de modderi puternica si veti gasi skin-uri noi pentru masini sau harti noi cu trasee dificile pe care sa le parcurgeti.

Strict personal am admirat foarte mult fizica noroiului care este foarte bine implementata, dar viteza jocului este extrem de mica – iar asta vine de la o persoana care daca nu saptamanal, macar lunar se plimba cu o masina 4×4 pe drumuri forestiere.

Dar nu va lasati descuratati de parerea mea si incercati-l, doar e gratis!

Pe langa MudRunner, Epic Games Store a inceput campania Black Friday si puteti gasi diverse jocuri la preturi promotionale aici.