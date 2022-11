Netflix cumpara Spry Fox, un dezvoltator de jocuri video

Netflix a achizitionat Spry Fox, un studio independent de jocuri video, fara a mentiona detalii din contract. Este deja al saselea studio de jocuri pe care Netflix il detine.

Conform spuselor unor oficiali Netflix, achizitia de studiouri de gaming ii va ajuta in productia unor alte genuri populare. Acestia isi doresc sa produca anumite jocuri, dar fara sa introduca reclame in ele. Cine stie ce idee au.

Netflix a deschis un studio intern de jocuri cu sediul in Helsinki si mai urmeaza unul in California. Acestea se alatura celorlalte studiouri Netflix, inclusiv Next Games, Night School Studio si Boss Fight Entertainment, fiecare proiectat pentru a dezvolta jocuri diferite.

Netflix are 14 jocuri in dezvoltare si 35 deja lansate.