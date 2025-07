Nubia Neo 3 5G – gaming mobil accesibil

Nubia a luat nastere ca o subdivizie a ZTE cu scopul de a crea telefoane de gaming. Incepand cu Nubia facut pasi spre a deveni o divizie independenta, pastrandu-si telul de a dezvolta terminale de gaming . Neo 3 5G este un model entry-level propus pentru anul 2025, iar daca Megatron (Transformers) s-ar fi putut transforma intr-un telefon mobil in loc de camion, probabil ar fi aratat similar cu acesta.

De la primul contact vei realiza ca este un telefon de gaming – spatele va clarifica acest aspect. Are un design adesea intalnit la laptopuri si o banda LED RGB usor personalizabila. Constructia este de tip sandwich, cu ecranul protejat cu sticla, rama din plastic, iar spatele cred ca e tot plastic. Nu sunt convins, dar nici nu am gasit nici o informatie oficiala.

In materie de specificatii vorbim de un procesor Unisoc T8300 octa-core realizat pe o tehnologie de 6nm, cu 8GB RAM si extensie de pana la 12GB din memoria interna, care are o capacitate totala de 256GB. Ecranul AMOLED are o dimensiune comoda de 6.8inch cu rezolutia 2392×1080 si o rata de reimprospatare de 120Hz. Rata de reimprospatare se poate ajusta intre 60, 90 si 120Hz, iar rezolutia poate fi scazuta la 2030×900.

Ecranul isi face treaba si este utilizabil in toate scenariile. Vorbind de un terminal de buget, este vizibil ca acesta apartine unei generatii mai vechi in special la colturi si pe fundal alb. Se observa o usoara albastrire pe la margini.

Insa fiind un terminal dedicat gamingului, conteaza cum se descurca in aceasta zona. Am rulat Geekbench, Antutu si 3DMark. Rezultatele nu vor da pe spate, dar este foarte stabil cand vine vorba de temperaturi.

Nefiind un fan al jocurilor pe mobil, eu am incercat Diablo Immortal si Asphalt Legends. Toate jocurile moderne pentru telefoane mobile au acum setari pentru a putea rula pe o varientate de hardware. Neo 3 nu va putea rula titlurile la calitate maxima, dar se poate gasi un echilibru astfel incat ele sa functioneze optim.

Aplicatia Game Space centralizeaza toate jocurile instalate pe telefon, ofera posibilitatea de a ajusta putin frecventa procesorului, de a inregistra sesiunea si ofera informatii legate de performante (numar de cadre pe secunda, etc). Butoanele de tip trigger prezente pe telefoanele dedicate gamingului nu lipsesc nici in cazul de fata si cu ajutorul AI poti da chiar instructiuni acestuia in jocuri. O functie utila mai ales in titlurile care se bazeaza pe mult looting.

Bateria are o capacitate de 5200mAh si vine cu incarcare la 33W cu functie bypass. Autonomia acestuia fara gaming este de aproape 2 zile pentru un utilizator moderat.

Sistemul de operare este Android 15 cu interfata MyOS 15. Este prezent Gemini de la Google pentru partea de AI si cateva mici aplicatii marca Nubia pentru traduceri. Bineinteles ca vine cu o tema si iconite care sa mearga mana in mana cu tematica de gaming a telefonului, dar acestea pot fi inlocuite cu variantele lor mai cunoscute.

Banda LED de pe spate este cool si cu siguranta unul dintre atractiile telefonului mai ales pentru cei tineri. Ea poate fi personalizata cu ajutorul softului proprietar si este utila pentru notificari si apeluri.

In materie de camere foto, cea de pe spate are 50MP si nu va impresiona, motiv pentru care nici nu i-am acordat multa atentie. Pozele pot fi utilizate pe retelele de socializare, dar detaliile se pierd rapid pe un ecran mare. La fel si in cazul camerei frontale: am incercat sa fac mai multe selfieuri si toate au iesit incetosate.

Sunetul este de tip stereo si produce rezultate compatibile cu clasa in care actioneaza.

Nubia Neo 3 5G este un telefon care ii va face fericiti pe cei tineri prin design si tematica. Dar in acelasi timp ii va face fericiti si pe parinti ca nu trebuie sa plateasca o galagie de bani pe un telefon mobil: costa 1200Ron. Este putin peste pretul ideal, dar sunt convins ca daca ii veti arata unui copil acest telefon si un alt model banal si il veti intreba „pe care il vrei?” va alege Nubia.