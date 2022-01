NVIDIA lansează RTX 3080 într-o nouă variantă cu 12 GB VRAM și TDP de 350 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 cu 12 GB VRAM a fost lansat oficial astăzi. Are la bază același GPU GA102-200 ca modelul inițial, însă vine cu 2 GB VRAM în plus, bus de 384 biți (lățime de bandă de 912 GB/s) și ceva mai multe nuclee CUDA – 8960. Și TDP-ul a crescut ușor, noua variantă având un TDP de 350 W vs. 320 W pe modelul inițial.

Din nefericire, NVIDIA nu a furnizat sample-uri pentru review, așadar nu știm exact care este sporul de performanță. Plăcile au ajuns deja în stocurile magazinelor, însă, la fel ca până acum, prețurile recomandate nu sunt respectate de parteneri. Mai toate implementările au prețuri cuprinse între 1500 – 1700 euro la retailerii din Europa.

Via Videocardz