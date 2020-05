Parteneriatul dintre OnePlus si McLaren Racing a inceput in Decembrie 2018, iar primul model lansat impreuna a fost OP 6T. Din pacate parteneriatul s-a oprit si nu vom mai vedea un alt model McLaren Edition.

Ultimul model McLaren a fost OP 7T 5G, iar acesta avea in plus doar mai multa memorie RAM si un design usor schimbat. La CES 2020 am vazut un alt model, prototip, cu un set de camere „invizibile”.

Cel mai probabil nu o sa vedem alt model McLaren Edition.