Fostul sef de marketing al OnePlus s-a mutat la Nokia (HMD)

O veste buna pentru fanii Nokia. Fostul sef de marketing (Head of Marketing) al OnePlus a ajuns la Nokia. Deci Nokia nu moare (din nou) ci doar trece prin niste schimbari.

Alex s-a intrebat ce se intampla cu HMD Global, iar raspunsul este acum unu clar. Dupa ce a inregistrat vanzari foarte slabe, HMD face restructurari. L-a angajat pe fostul sef de marketing de la OnePlus, Adam Ferguson, care a mai lucrat si la operatorul britanic EE, Nestle si Unilever.

“As a mobile enthusiast, I’m delighted to be joining HMD Global, the home of Nokia phones. There aren’t many devices that captivate audiences and evoke such loyalty as Nokia phones do. I look forward to doing this legacy justice and helping bring fans of the brand what they’ve come to expect – the best in quality design and the latest technology at an accessible price point.”