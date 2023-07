Operaționalizarea comercială a platformei de servicii de autentificare LegitimId®

LegitimId, un cluster european inovativ, anun╚Ť─â lansarea comercial─â ├«n data de 4 August 2023 a serviciilor puse la dispozi╚Ťie de platforma de autentificare bazat─â pe identit─â╚Ťi digitale LegitimId.

Platforma tehnic─â a serviciului LegitimId┬« a fost finalizat─â ca urmare a implement─ârii unui proiect strategic de cercetare derulat ├«ntre anii 2020 ╚Öi 2023, care a beneficiat de cofinan╚Ťare din partea Uniunii Europene ╚Öi Guvernului Rom├óniei. Proiectul de cercetare strategic cu finan╚Ťare european─â LegitimId┬« a fost realizat de c─âtre consor╚Ťiul de companii Online Services (leader), Widecom Systems ╚Öi Next Planet, concentr├óndu-se pe diverse domenii ╚Öi discipline, precum legisla╚Ťia privind protec╚Ťia datelor cu caracter personal, arhitecturile pentru sisteme integrate securizate ╚Öi reziliente, tehnologiile de ultim─â genera╚Ťie, printre care protocoalele OpendID, tehnologiile criptografice Near Field Communication (NFC), Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Deep Mining, etc.

Principalele caracteristici ale serviciilor propuse de LegitimId:

Implementarea unui sistem universal de Autentificare unic─â (Single Sign On – SSO) bazat pe standardele OpenID Connect ╚Öi OAuth, oferind ├«n acela╚Öi timp beneficii de productivitate, confort ╚Öi securitate pentru utilizatori. Accesul operatorului la datele personale sensibile este condi╚Ťionat strict de autentificare, consim╚Ť─âm├ónt ╚Öi mandat electronic, care sunt evaluate ├«n timp real ├«n func╚Ťie de scopul, rolul ╚Öi calit─â╚Ťile validate pentru momentul accesului, astfel respect├ónd normele GDPR. Acest aspect crucial este luat ├«n considerare ├«n toate etapele proiectului – cercetare, dezvoltare, proiectare, implementare, testare ╚Öi exploatarea serviciului Legitim Id ┬«. Serviciul Legitim Id ┬« implementeaz─â ├«n ├«ntregime standardul deschis OpenID, inclusiv scopuri, resurse, profile, revendic─âri (claims) ╚Öi roluri, asigur├óndu-se c─â profilul utilizatorului este complet preg─âtit pentru a satisface cerin╚Ťele diverse scenarii de utilizare. Cardurile Legitim Id ┬« sunt proiectate astfel ├«nc├ót s─â nu afi╚Öeze ╚Öi s─â nu stocheze date personale. Informa╚Ťiile afi╚Öate sunt anonime, f─âr─â valoare ├«n caz de pierdere sau furt. Autorizarea pentru accesul la datele asociate identit─â╚Ťii digitale Legitim Id ┬« este acordat─â numai utilizatorilor autentifica╚Ťi, ca rezultat al unui proces de validare a mai multor factori de autentificare. Op╚Ťiunea de autentificare bazat─â pe utilizarea cardurilor NFC cu procesor criptografic ofer─â cel mai ├«nalt nivel de ├«ncredere ╚Öi protec╚Ťie ├«mpotriva atacurilor de securitate (de exemplu, phishing), ├«n plus permite autentificarea f─âr─â parol─â, fiind perfect compatibil─â cu telefoanele mobile. Se implementeaz─â autentificarea multifactorial─â pentru a satisface cerin╚Ťele actuale ╚Öi viitoare privind asigurarea unui nivel ├«nalt de ├«ncredere. Se introduce posibilitatea utiliz─ârii autentific─ârii pe telefonul mobil pentru a avea acces rapid la servicii ╚Öi aplica╚Ťii internet pe alte dispozitive, intrarea ├«n incinte securizate sau autentificarea pe sta╚Ťiile de lucru Windows, prin simpla transferare a identit─â╚Ťii digitale. Validarea identit─â╚Ťii digitale la distan╚Ť─â (prin videoconferin╚Ť─â) devine posibil─â prin utilizarea codurilor QR care identific─â ├«n mod unic identit─â╚Ťile digitale Legitim Id ┬«. Utilizatorul poate configura metoda de autentificare preferat─â, fie c─â este vorba de apel telefonic vocal, SMS, email, autentificator sau transfer optic al autentific─ârii. Se ofer─â servicii de certificare a originii, combatarea fraudelor, imposturii ╚Öi contrafacerilor.

Produsele cu marca ├«nregistrat─â LegitimId┬« integreaz─â elemente realizate fie pe baza unor brevete proprii fie licen╚Ťe sau servicii ├«n parteneriat cu companii interna╚Ťionale.

Produse

Produsele LegitimId┬« reprezint─â componente integrate ├«n sistemul Internet bazat pe cloud computing, ce utilizeaz─â identitatea digital─â LegitimId┬« ╚Öi protocoale Internet de ultim─â genera╚Ťie, cum ar fi OpenID Connect ╚Öi OAuth, pentru a proteja datele personale ale utilizatorului ╚Öi a asigura confiden╚Ťialitatea, oferind ├«n acela╚Öi timp niveluri ridicate de asigurare ╚Öi ├«ncredere (IAL3, AAL3, FAL3, conform NIST.SP-800-63-3: Digital Identity Guidelines).

Aceste produse sunt asociate cu elementul fizic criptografic NFC, care nu poate fi copiat sau falsificat, cre├ónd astfel premisele pentru o utilizare universal─â. Utiliz├ónd autentificarea unic─â (Single Sign On – SSO), utilizatorii au control asupra utiliz─ârii datelor personale ╚Öi pot accesa rapid ╚Öi ├«n mod securizat aplica╚Ťii web, spa╚Ťii securizate sau pot opera sta╚Ťiile de lucru.

Identit─â╚Ťile digitale LegitimId┬« au o gam─â larg─â de utiliz─âri sigure, nu doar pentru confirmarea originalit─â╚Ťii documentelor, obiectelor sau operelor de art─â, ci ╚Öi ├«n m─âsuri de combatere a imposturii, furtului ╚Öi pierderii. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate pentru certificarea identit─â╚Ťii persoanelor de orice v├órst─â sau preg─âtire, inclusiv persoane cu diferite dizabilit─â╚Ťi. Autentificarea identit─â╚Ťii persoanelor cu ajutorul mai multor factori, pe un dispozitiv mobil, poate deveni elementul cheie pentru utilizarea altor dispozitive, sta╚Ťii de lucru, servicii web sau acces fizic ├«n spa╚Ťii restric╚Ťionate, precum deschiderea u╚Öilor unui laborator.

Sistemele Internet care utilizeaz─â serviciile LegitimId┬« beneficiaz─â de o securitate sporit─â, eficien╚Ť─â crescut─â, actualiz─âri regulate ╚Öi promoveaz─â incluziunea social─â.

Legitima╚Ťii pentru angaja╚Ťi sau carduri de membru ├«n cadrul organiza╚Ťiilor;

Legitima╚Ťii pentru angaja╚Ťi sau carduri de membru ├«n cadrul organiza╚Ťiilor reprezint─â suporturi fizice (carduri, br─â╚Ť─âri, inele) care con╚Ťin indicatori digitali ce anonimizeaz─â datele purt─âtorului, f─âc├ónd inutil─â legitima╚Ťia pentru oricine o g─âse╚Öte. Informa╚Ťiile proprietarului sunt stocate exclusiv ├«n bazele de date ale organiza╚Ťiei emitente, asigur├ónd astfel o protec╚Ťie implicit─â la cel mai ├«nalt nivel a datelor personale. Validarea legitima╚Ťiei se realizeaz─â doar prin sisteme conectate la internet, cum ar fi telefoanele mobile, ╚Öi poate fi efectuat─â doar de c─âtre institu╚Ťii sau persoane autentificate ╚Öi autorizate. Aceste legitima╚Ťii digitale permit accesul fizic, precum ╚Öi autentificarea ├«n sta╚Ťiile de lucru Windows, videoconferin╚Ťe ╚Öi accesul securizat ╚Öi autorizat ├«n aplica╚Ťii web, inclusiv la datele personale sensibile.

Abonamente protejate la copiere (ex: abonamente pentru transport integrat);

Abonamentele protejate la copiere (de exemplu, abonamente pentru transport integrat) sunt concepute pentru a minimiza riscul copierii, reduc├ónd astfel frauda ╚Öi pierderile organiza╚Ťiei emitente. Aceste abonamente nu con╚Ťin datele personale ale utilizatorului, acestea fiind p─âstrate ├«n bazele de date ale organiza╚Ťiei emitente ╚Öi conectate cu serviciul LegitimId┬«. Prin implementarea tehnologiei NFC ├«n carduri (din carton, plastic, metal, br─â╚Ť─âri etc.), acestea pot fi citite cu telefonul mobil ├«n condi╚Ťii de securitate impuse de sistem, inclusiv prin echipamentele fizice utilizate ├«n mijloacele de transport, g─âri, sta╚Ťii ╚Öi por╚Ťi de acces. Folosind serverele cloud computing, sistemul LegitimId┬« gestioneaz─â exclusiv datele asociate serviciilor, astfel ├«nc├ót utilizatorul necesit─â doar propriul telefon mobil pentru a valida electronic utilizarea abonamentelor.

Bilete unice, netransferabile, protejate la copiere.

Biletele unice, netransferabile ╚Öi protejate la copiere sunt emise pentru evenimente individuale (concerne, transport, spectacole etc.) ╚Öi asigur─â securitatea acestora. De exemplu, pentru a minimiza riscul terorist, participarea la evenimente necesit─â validarea identit─â╚Ťii. Biletul este asociat identit─â╚Ťii participantului la momentul emiterii, iar la accesul la eveniment, identitatea este verificat─â cu datele stocate ├«n sistem. Tehnologiile LegitimId┬« asigur─â prevenirea contrafacerii ╚Öi imposturii, asigur├ónd accesul fluid, securitatea necesar─â ╚Öi gestionarea eficient─â a excep╚Ťiilor.

Cititoare portabile WiFi pentru validarea ├«n timp real a prezen╚Ťei fizice a persoanelor.

Cititoarele portabile pot fi utilizate ├«n mediul educa╚Ťional pentru validarea prezen╚Ťei la examene, ├«n transportul ├«n comun pentru verificarea abonamentelor, biletelor etc. De exemplu, profesorul poate verifica instantaneu cu datele de secretariat livrate prin sistemul LegitimId┬« dac─â studentul este cel care pretinde c─â este, dac─â ├«ndepline╚Öte criteriile academice necesare accesului la examen, dac─â are obliga╚Ťiile achitate la zi etc.;

Cititoare fixe pentru carduri/abonamente etc. pentru comanda ușilor, barierelor, zăvoarelor după validarea datelor cardului.

Validarea datelor cardului poate fi simplă, respectiv ușa se deschide imediat ce cardul LegitimId® este apropiat de cititor, sau validare deosebit de complexă care poate cuprinde următoarele:

Rolul persoanei care de╚Ťine cardul; Verificarea momentului (dac─â se ├«ncadreaz─â ├«n intervalul de timp permis pentru acces). Exemplu: Accesul ├«n laborator pentru persoana X este permis numai de luni p├ón─â vineri ├«n timpul orelor de program; Verificarea autoriz─ârii pentru accesul ├«n loca╚Ťia solicitat─â (de exemplu studen╚Ťii pot intra numai dup─â ce cadrul didactic este prezent ╚Öi activitatea a fost autorizat─â de institu╚Ťie);

Nivelul de securitate pentru acces impune o abordare gradual─â ╚Öi adaptat─â la fiecare caz de implementare. Ideea principal─â este c─â acest sistem poate fi mai simplu ├«n utilizare dec├ót cel bazat pe accesul cu chei tradi╚Ťionale, dar ├«n acela╚Öi timp poate oferi protec╚Ťie ├«mpotriva pierderii cardului sau furtului acestuia. Metodele de acces pot fi diverse, cum ar fi utilizarea telefonului mobil sau chiar integrarea cu sisteme de recunoa╚Ötere automat─â video, audio sau GPS pentru activarea barierei sau u╚Öii.

Posesorul cardului confirm─â cererea de acces printr-o alt─â metod─â de autentificare, cum ar fi autentificarea cu mai mul╚Ťi factori pe telefonul mobil personal (smartphone) sau r─âspunz├ónd cu „Da/Nu” la un mesaj SMS trimis de sistemul LegitimId┬«. Toate acestea se desf─â╚Öoar─â ├«n timp real. Complexitatea interac╚Ťiunii utilizatorului cu sistemul poate fi reglat─â prin politici impuse de organiza╚Ťie ╚Öi pot fi utilizate componente de inteligen╚Ť─â artificial─â pentru detectarea ├«ncerc─ârilor de abuz sau fraud─â, precum ╚Öi pentru impunerea unor politici de acces dinamice, ├«n func╚Ťie de nivelul dinamic de ├«ncredere calculat pentru fiecare moment de acces.

Cititoare specializate pentru montare în autobuze, vagoane etc.

Acest tip de cititoare au afișaje LCD sunt proiectate și realizate pentru informarea călătorului și validarea costurilor călătoriei. Procesul este coordonat prin conexiunea securizată Internet cu sistemul LegitimId®.

Info chioșcuri / puncte publice de încărcare credit sau pentru abonamente etc.; 

Protec╚Ťia lucr─ârilor de art─â sau a documentelor utiliz├ónd chip-uri criptografice incorporate pentru asigurarea imposibilit─â╚Ťii copierii documentelor dar ╚Öi certificarea ├«n timp real prin Internet a originalit─â╚Ťii documentelor

La Expo Dubai 2020 a fost expus prototipul LegitimId┬« privind protec╚Ťia operelor de art─â ╚Öi a certificatelor de origine;

Sisteme logistice. Utilizarea etichetelor NFC înrolate în serviciul Legitim Id ® permite efectuarea inventarierii utilizând telefoane mobile pentru a scana etichetele NFC și pentru completarea automată a listelor de inventariere. Comisia de inventariere are acces instantaneu în momentul scanării etichetelor la datele din baza de date, respectiv la descrierea obiectului, fișa de inventar etc.

Sisteme de sigilare unică, cu chip criptografic și detectare automată a violării sigiliului.

Aceste componente, utilizate de exemplu pentru sigilarea ambalajelor, pot fi citite cu telefonul mobil (NFC) ├«n timp real pentru a verifica integritatea sigiliului chiar dac─â vizibil nu sunt observate chestiuni deosebite. Ambalajele protejate astfel pot con╚Ťine m─ârfuri sau documente cu valoare mare cum sunt documente strict confiden╚Ťiale, documente unice, care con╚Ťin date secrete, obiecte scumpe cum sunt telefoane mobile, bijuterii, piese de schimb originale, etc. Sistemul LegitimId┬« poate informa expeditorul ├«n timp real asupra faptului c─â sigiliul este citit ╚Öi starea lui ├«n momentul citirii.

Produsele LegitimId┬« enumerate mai sus nu ├«ntocmesc o list─â exhaustiv─â, ├«ns─â exemplele oferite pot sugera ╚Öi alt gen de produse sau servicii. Toate produsele enumerate incorporeaz─â tehnologii digitale de ultim─â genera╚Ťie cum este NFC (Near Field Communication) ╚Öi Internet of Things (IoT). Tehnologia NFC este omniprezent─â ├«n telefoanele mobile smart fiind baza pl─â╚Ťilor efectuate cu telefonul mobil. NFC permite ca verificarea cardurilor sau a abonamentelor sau biletelor s─â poat─â fi efectuat─â ieftin, public, ocazional doar utiliz├ónd telefonul mobil, f─âr─â necesitatea de a instala aplica╚Ťii suplimentare specifice, utiliz├ónd doar browser-ul implicit al telefonului mobil.

Alte servicii LegitimId®

Servicii de integrare a sistemului Legitim Id ┬« cu sistemele organiza╚Ťiei ├«n scopul utiliz─ârii accesului securizat, autentificat distribuit ╚Öi prin protec╚Ťia datelor personale sensibile (ex: GDPR); Servicii de proiectare, audit tehnic, instruire specializate ├«n domeniul identit─â╚Ťii digitale; Servicii conexe Clusterului Inovativ European ÔÇô Legitim Id ┬«: Evenimente de promovare, acces la documenta╚Ťii, bune practici, speciali╚Öti ├«n domeniu etc; Particularizarea produselor fizice: emiterea ╚Öi particularizarea legitima╚Ťiilor, biletelor, abonamentelor, cardurilor etc.;

Adresa public─â web: