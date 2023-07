Razer Moray – casti in-ear cu jack de 3.5mm excelente pentru muzica si streaming

In afara de perechea mea de Audio Technica M50X nu mai am nici o alta pereche de casti cu jack. Folosesc exclusiv casti wireless atat pentru gaming cat si pentru muzica in deplasare (AirPods). Totusi, cand vreau sa ma bucur de o sesiune adevarata imi pun castile cu jack si ma relaxez. Eventual boxele daca nu deranjez pe cineva. Razer Moray sunt o pereche de casti in-ear pe fir cum demult n-am mai vazut.

Razer Moray au aparut parca de nicaieri. Cine s-ar gandit ca in 2023 cineva ar mai vrea casti pe fir? Va garantez ca au clientela lor si poate chiar voi o sa va cumparati aceasta pereche dupa ce zic 2-3 cuvinte despre ea.

In primul rand ca Moray sunt casti dedicate pentru pasionatii de muzica sau streaming, pentru cei care vor un sunet clar, nu fac compromisuri si au nevoie si de confort in acelasi timp.

Ele sunt catalogate de Razer drept monitoare audio, insa nu m-as duce neaparat in directia asta. Sunt ele casti bune, va zic de pe acum, dar monitoare nu le-as zice. Sunt concepute sa fie folosite si de gameri, dar si de audiofili, fiind excelente daca folositi amplificator portabil cu jack audio. Sunt niste modele de la FiiO foarte misto.

Razer Moray folosesc drivere duale hibride cu difuzoare din armatura echilibrata pentru inalte clare si bass profund, au un fir special care se pune dupa ureche si castile stau foarte bine. Buretii sunt foarte moi, au memorie si nu te vor deranja in ureche. Conteaza doar sa alegi dimensiunea corecta.

Castile sunt destul de mari dar arata bine. Pot fi folosite si pe PC, laptop sau telefon fara nici un stres. Se aud foarte bine pe orice dispozitiv. Eu le-am folosit pe o placa de sunet Creative, una destul de puternica ce pune in valoarea orice boxa sau pereche de casti.

Ce o sa va placa la aceste casti sunt inaltele. Se aud perfect! Spatialitatea si claritatea sunt excelente, aproape ca la niste casti mai mari over-ear. Daca nu ai simti presiunea din urechi datorata de forma castilor, nu ai zice ca folosesti niste dopuri in-ear.

De asemenea, bass-ul nu este unul extraordinar de profund, dar este clar si suficient de apasator incat sa te miste la melodiile hip-hop. Excelent sunetul! Faptul ca Razer le numeste monitoare nu este gresit, castile se aud impecabil, insa am ascultat casti mult mai bune de atat si evident care costa mai mult, dar nu erau numite monitoare. Aici o sa dau vina pe marketing si atat.

Ele sunt excelente pentru cei care asculta muzica la telefon sau laptop, insa sunt la fel de bune si pentru gaming, streaming sau orice alte activitati. Izoleaza foarte bine sunetul din exterior si sunt placute la folosirea pe termen lung. Buretii sunt cu memorie si se aseaza perfect in ureche daca gasesti dimensiunea corecta.

Castile sunt 130 de dolari pe Amazon si probabil vor fi curand disponibile si in Romania.