Parcare gratuita in Bucuresti 2026 pentru masinile hibride si electrice

Daca aveti o masina hibrida sau electrica si locuiti in Bucuresti, mai aveti timp pana pe 28 februarie sa va inregistrati pentru a beneficia de parcare gratuita.

Site-ul este ACESTA si trebuie sa aveti pregatita o poza cu talonul. Nu e mare lucru de facut, dar trebuie daca vreti sa beneficiati de parcare gratuita pe locurile albastre din Bucuresti. Fiind bagati in baza de date nu va mai trebui sa dati SMS de fiecare data cand parcati. Veti fi identificat automat ca avand un autorism hibrid/electric, atunci cand numarul de inmatriculare va fi scanat de reprezentatii primariei.