Parcare gratuita in Bucuresti 2026 pentru masinile hibride si electrice
Tot ce trebuie să știți despre: eliberarea spațiului din GMail
Rezultate sondaj: Cum vă plătiți impozitele? (2026)
Ce mașini au cumpărat românii în 2025? Top branduri auto, motorizări și statistici interesante
Sondajul de marți: V-ați întors la birou sau continuați să faceți home-office? (2026)
Daca aveti o masina hibrida sau electrica si locuiti in Bucuresti, mai aveti timp pana pe 28 februarie sa va inregistrati pentru a beneficia de parcare gratuita.

Site-ul este ACESTA si trebuie sa aveti pregatita o poza cu talonul. Nu e mare lucru de facut, dar trebuie daca vreti sa beneficiati de parcare gratuita pe locurile albastre din Bucuresti. Fiind bagati in baza de date nu va mai trebui sa dati SMS de fiecare data cand parcati. Veti fi identificat automat ca avand un autorism hibrid/electric, atunci cand numarul de inmatriculare va fi scanat de reprezentatii primariei.

