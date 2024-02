Parlamentul European a aprobat legea platilor instant – transferuri bancare in doar 10 secunde

Uite inca o veste buna de la Parlmanetul European. V-am zis ca sunt pusi pe fapte mari in ultima perioada si s-au tot aprobat legi foarte utile. Acum aflam ca legislatia va obliga bancile si alti furnizori de servicii de plata sa ofere transferuri instant.

In intreaga Uniune Europeana este valabila aceasta lege votata acum 2 zile. Astfel, toti prestatorii de servicii de plata trebuie sa ofere transferuri care sa nu dureze mai mult de 10 secunde din momentul aprobarii, la orice ora din zi. De asemenea, aceste plati instant nu trebuie sa aiba costuri mai mari decat cel al tranzactiilor obisnuite.

Primele state in care legea va avea efect sunt cele din zona Euro, iar restul la cateva luni distanta. Eu am observat ca de la o vreme imi intra banii instant cand trimit de pe Revolut pe ING, indiferent la ce ora trimit. Chiar azi am trimis niste bani de pe Revolut pe ING si banii au intrat instant.