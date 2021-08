Patru placi de baza noi cu chipset x570 au fost lansate de ASUS

Plăcile de bază ROG, Strix, TUF Gaming și ProArt dispun de conectivitate îmbunătățită, răcirea pasivă a chipset-ului și funcții exclusive de overclocking.

Cele patru modele noi dispun de o răcire pasivă a chipset-ului, performanță energetică îmbunătățită și rețelistică mai performantă. Unele modele includ, de asemenea, conectivitate Thunderbolt 4 și funcții de overclocking pentru ca entuziaștii PC DIY, gamerii și integratorii de sisteme să rămână în prima linie a inovației.

ROG Crosshair VIII Extreme se mândrește cu cel mai avansat hardware montat vreodată pe o placă de bază ASUS X570. VRM-ul are un design cu 18+2 etaje de alimentare de 90 de amperi pentru o alimentare curată și eficientă pentru procesorul AMD Ryzen 9 5950X cu 16 nuclee. Răcirea este asigurată de o pereche de radiatoare mari din aluminiu care sunt conectate printr-o conductă de căldură pentru a asigura o disipare rapidă și uniformă a căldurii. Capacul I/O din aluminiu nu numai că se adaugă la estetica plăcii, dar este, de asemenea, o parte integrantă a radiatorului VRM prin creșterea suprafeței destinate schimbului de căldură. Radiatorul M.2 din centrul plăcii de bază dispune de afișajul OLED LiveDash de 2 inchi care afișează statisticile vitale ale sistemului, cum ar fi temperaturile și tensiunile sau poate afișa grafice și animații personalizate. Crosshair VIII Extreme include toate caracteristicile de răcire și overclocking pe care le cer entuziaștii hardcore. Punctele de măsurare a tensiunii, comenzile de la bord, comutatoarele de mod și afișajul codului de pornire Q-Code POST oferă o imagine de ansamblu în timpul overclocking-ului.

Crosshair VIII Extreme poate gestiona până la cinci SSD-uri PCIe 4.0: unul sub radiatorul M.2 superior, două sub radiatorul M.2 inferior și alte două montate vertical pe adaptorul DIMM.2 exclusiv. Apropierea SSD-urilor de radiatoare asigură temperaturi optime pentru performanțe susținute. Fiecare SSD este fixat cu ușurință prin noul mecanism Q-Latch.

Multitudinea de opțiuni de conectivitate de pe Crosshair VIII Extreme include 10G și 2.5G Ethernet, WiFi 6E și Bluetooth 5.2. De asemenea, dispune de două porturi Thunderbolt 4 care oferă până la 40 Gbps de lățime de bandă fiecare, precum și de un DisplayPort pentru conexiuni la monitor cu un singur cablu. Opt conectori USB 3.2 Gen 2 Type-A oferă o lățime de bandă de 10 Gbps fiecare, pentru a răspunde nevoilor perifericelor de mare viteză, cu unul dintre conectori care acceptă BIOS FlashBack pentru actualizări ușoare de firmware. Panoul din spate I/O conține și un buton Clear CMOS și ieșiri audio, inclusiv S/PDIF. Există, de asemenea, conectori interni pentru până la patru porturi USB 3.2 Gen 1 Type-A și două porturi USB 3.2 Type-C, unul dintre porturile Type-C oferind 60 W Power Delivery 3.0 pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor.

Pentru utilizatorii care doresc să creeze platforme de răcire elaborate, Crosshair VIII Extreme include patru conectori standard pentru ventilatoare, două perechi de conectori pentru pompe și radiatoare, plus doi conectori HydraNode care pot alimenta și monitoriza până la trei ventilatoare compatibile fiecare. Conectorii includ senzori de intrare, ieșire și debit de lichid pentru a permite constructorilor cu bucle personalizate să monitorizeze starea configurației lor. De asemenea, constructorii de sisteme se pot aștepta la mai multe posibilități de personalizare prin includerea a trei conectori pentru LED-uri RGB adresabili Gen 2, a unui conector RGB standard cu patru pini și a unui splitter ARGB.

ASUS ProArt X570-Creator WiFi este prima placă de bază ASUS ProArt care utilizează platforma X570. Aceasta oferă performanțe maxime și stabilitate pentru utilizatorii care depind de PC-ul sau stația de lucru în activitatea profesională: artiști 3D, designeri CAD și CAM, producători audio și video și chiar dezvoltatori de software.

ProArt X570-Creator WiFi dispune de două porturi Thunderbolt 4 USB-C cu o lățime de bandă de 40 Gbps și suport pentru încărcare Power Delivery de 15 W pe panoul său din spate pentru a se adapta echipamentelor audio-vizuale și dispozitivelor de stocare externă de mare viteză. Panoul din spate din oțel inoxidabil include o intrare DisplayPort pentru compatibilitate cu ecranele Thunderbolt, împreună cu patru porturi USB 3.2 Gen 2 și patru porturi USB 3.2 Gen 1. Există, de asemenea, un conector intern USB 3.2 Gen 2 Type-C suplimentar pentru panoul frontal. Pentru rețea, ProArt X570-Creator WiFi oferă 10G și 2,5G Ethernet, împreună cu WiFi 6E și Bluetooth 5.2.

Designul de alimentare 14+2 al VRM-ului plăcii de bază și conectorii de alimentare cu pini solizi ProCool II o fac pregătită pentru cele mai puternice procesoare Ryzen. Radiatoare mari acoperă etajele de alimentare VRM, cipsetul X570 și cele trei sloturi M.2, iar includerea mecanismului Q-Latch permite instalarea fără instrumente a unităților NVMe.

ProArt X570-Creator WiFi prezintă accente de cupru care ies în evidență pe lângă hardware-ul negru pur al plăcii de bază. Utilizatorii pot personaliza aspectul construcției lor prin intermediul celor trei conectori RGB adresabili Gen 2 și al conectorului standard pentru benzi RGB.

În ceea ce privește software-ul, ProArt X570-Creator WiFi include software-ul ASUS Control Center Express de monitorizare și gestionare la distanță a activelor IT, plus aplicația ProArt Creator Hub, care permite utilizatorilor să monitorizeze și să optimizeze sistemul, precum și să controleze calibrarea culorilor pentru monitoarele compatibile.

ROG Strix X570-E Gaming WiFi II se bazează pe moștenirea lăsată de predecesoarea sa, oferind o combinație de componente high-end, software inteligent și răcire pasivă a cipsetului pe o singură placă. VRM-ul CPU dispune de un design cu 12+4 etaje cu conectori auxiliari ProCool II cu 8+4 pini.

La fel ca placa de bază ROG Crosshair VIII Extreme de top, Strix X570-E Gaming WiFi II dispune de tehnologia exclusivă Dynamic OC Switcher, pentru a ajuta utilizatorii să profite la maximum de procesorul Ryzen, indiferent de volumul de lucru. În plus, afișajul Q-Code de la bord, LED-urile de diagnosticare și aranjamentul circuitelor OptiMem II ajută overclockerii să atingă performanțe maxime. Pentru a menține lucrurile reci, există opțiuni ample de răcire cu cinci conectori pentru ventilatoare, plus un AIO dedicat și conectori pentru pompe. Sloturile PCIe 4.0 M.2 din mijlocul plăcii și de sub radiatorul cipsetului pot accepta dispozitive de stocare cu o lungime de până la 110 mm, iar ambele beneficiază de radiatoare groase din aluminiu.

WiFi 6E și Bluetooth 5.2 oferă o conectivitate facilă cu cele mai recente routere și periferice, porturile 2.5G și Gigabit Ethernet fiind în continuare disponibile pentru cei care preferă o conexiune prin cablu. Panoul din spate se mândrește cu șapte porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A și un port USB 3.2 Gen 2 Type-C. Capetele onboard pot oferi un alt port USB 3.2 Gen 2, împreună cu doi conectori USB 3.2 Gen 1 și patru conectori USB 2.0. Există doi conectori adresabili Gen 2 și o pereche de conectori RGB standard.

Chip-ul cu codec ROG SupremeFX S1220A cu amplificator integrat pentru căști are un raport semnal-zgomot de 120 dB pentru o redare audio impecabilă. Includerea funcției de anulare a zgomotului AI Two-Way Noise Cancelation curăță zgomotul de fond pentru o comunicare vocală cu o claritate de cristal în timpul jocurilor.

TUF Gaming X570-Pro WiFi II dispune de un VRM DrMOS 12+2 și conectori de alimentare auxiliari ProCool cu 8+4 pini. Radiatoarele mari din aluminiu pentru VRM și un nou radiator pasiv pentru chipset mențin la rece atât CPU-ul, cât și chipset-ul X570, pentru o performanță susținută, fără blocaje. Slotul principal PCIe cu carcasă metalică și cele două sloturi M.2 sunt toate conectate prin PCIe 4.0 pentru o lățime de bandă maximă disponibilă. Fiecare slot include mecanismul Q-Latch pentru a fixa cu ușurință fiecare SSD la locul său. Pentru rețea, TUF Gaming X570-Pro WiFi II dispune de 2.5G Intel® Ethernet, WiFi 6E și Bluetooth 5.2.

Un codec Realtek AL897 cu amplificator integrat pentru căști și detectare automată a impedanței asigură un sunet de înaltă calitate pentru muzică și jocuri. Adăugarea funcției Two-Way AI Noise Cancelation asigură o comunicare clară în timpul jocurilor sau al conferințelor video.

Utilizatorii pot îmbunătăți estetica configurației lor TUF Gaming X570-Pro WiFi II prin intermediul unui conector adresabil Gen 2 și a doi conectori RGB standard. Patru conectori pentru ventilatoare și un header AIO dedicat permit crearea cu ușurință a oricărei configurații de răcire principală.