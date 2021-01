Playstation 5 se vinde mai bine decat Xbox Series S|X

La fiecare Xbox vandut se mai vand 2 Playstation-uri.

Numarul consolelor Playstation 5 vandute in 2020 este aproape dublu fata de numarul de console Xbox Series S|X vandute in aceiasi perioada. Vestea probabil nu este o surpriza pentru nimeni, Playstation fiind mereu mai popular decat Xbox si cu mai multe exclusivitati GOTY decat Xbox. La ora actuala exista doar 2 piete mari si importante pentru Xbox: China si Statele Unite ale Americii, in timp ce restul pot fi considerate nesemnificative daca analizam graficul de mai jos.

Totusi, asta nu inseamna ca Sony poate sa se culce pe laurii victoriei. In ultimii ani Xbox a castigat teren. Daca in 2018 procentajul era de 25% Xbox si restul Playstation, in 2019 Xbox a urcat la 37%, iar in 2020 a ajuns la 39%. Aceasta analiza tine cont de toate seriile celor doua console si nu doar de ultima generatie lansata.

Voi in care tabara sunteti?