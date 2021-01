Industria auto este blocata din cauza stocurilor slabe de procesoare

Credeati ca industria auto va avea vreodata de suferit din cauza stocurilor slabe, chiar inexistente, de procesoare? Se intampla acum, iar gigantii auto opresc productia unor modele celebre din aceasta cauza.

Intr-o masina moderna regasim chiar si 150 de procesoare diferite, iar lipsa stocurilor a dus in prezent la oprirea productiei pentru unele modele celebrele. Ford a trebuit sa inchida temporar o fabrica din Germania unde se produce modelul Focus tocmai din aceasta cauza.

Volkswagen are probleme similare in China, America de Nord si Europa, iar problema nu are o rezolvare rapida. Tot trimestrul 1 este blocat din cauza procesoarelor inexistene.

Audi, Fiat, Nissan, Hyundai, Toyota, Jeep, BMW sunt in aceeasi situatie. Unele fabrici sunt inchise iar angajatii sunt trimisi acasa pana cand revin stocurile de procesoare si pot continua productia.

Termenele de livrare pentru procesoare sunt si de la 9 luni, deci unii producatori pot avea probleme mari din aceasta cauza. Principalul furnizor de procesoare, TSMC, a anuntat ca prioritatea numarul 1 este sa rezolve aceasta problema.