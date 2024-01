Posibil ca doar Galaxy S24 va folosi procesor Exynos

In timp ce Galaxy S24+ cat si Ultra vor utiliza procesoare de la Qualcomm.

De-a lungul anilor procesoarele Exynos produse de Samsung au fost ca un rollercoaster si au culminat cu cel mai dezastruos procesor utilizat pe gama S22 vanduta in Europa. Cu gama S23, Samsung eliminase dublul standard si a vandut telefoane cu acelasi model de procesor peste tot in lume: Snapdragon 8 Gen 2 de la Qualcomm. Cu linia S24 urmand sa fie prezentata pe 17 ianuarie, in mediul on-line au aparut mai multe zvonuri legate de cum va imparti Samsung din nou harta lumii cu procesoare Exynos si Snapdragon.

Cel mai recent zvon spune ca doar modelul S24 va utiliza un procesor produs in-house din gama Exynos, in timp ce modelul S24+ si S24 Ultra vor utiliza Snapdragon 8 Gen 3 personalizat pentru telefoanele Samsung. Decizia ar avea sens: vanzarile gamei S23 au fost mai bune comparativ cu cele ale gamei S22, iar telefoanele la randul lor mai solide din punct de vedere al stabilitatii.

⭕️The @Snapdragon 8 Gen3 will come to #GalaxyS24Ultra / #GalaxyS24Plus devices

In the countries of the Middle East🔥and most countries of the world

The #GalaxyS24 will only come with Exynos 2400

Don't forget to Retweet and write #GalaxyAi in your tweets#GalaxyUnpacked pic.twitter.com/Qw6ehHY3If

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 4, 2024