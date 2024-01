Review OnePlus Open: un smartphone cu ”deschidere” spre o piață tot mai importantă

Au început ca un moft, dar acum devin tot mai mult mainstream: telefoanele pliabile. Aici intră cele fold, dar și cele flip, însă primele par a fi cele mai interesante pentru public, deși sunt (încă) scumpe sau extrem de scumpe.

OnePlus Open este primul pliabil al companiei din portofoliul BBK, unul care a primit extrem de multe laude de la review-eri. Așa că, să vedem în continuare dacă m-a cucerit și pe mine sau nu…

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display Ecran principal LTPO3 Flexi-fluid AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 2800 nits (peak), cu dimensiunea de 7.82 inci/196.7 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio), rezoluție 2268 x 2440 pixeli, densitate de 426 ppi, 20:9 ratio, având un refresh rate maxim de 120 Hz ecran secundar LTPO3 Super Fluid OLED, 1B colors, Dolby Vision, 2800 nits (peak), cu dimensiunea de 6.31 inchi, rezoluție 1116 x 2484 pixels, 431 ppi, Ceramic Guard, având având un refresh rate maxim de 120 Hz Chipset Procesor Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) și GPU Adreno 740 Memorie RAM 16GB RAM Camera foto Principală: triplă de 8 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS; 64 MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2″, 0.8µm, PDAF Vine cu Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama. Filmează 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, are gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision. Secundară (de pe display-ul principal) : 20MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/4″, 0.7µm Secundară (de pe display-ul secundar) : 32MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/3.14″, 0.7µm Are HDR și gyro-EIS. Filmează 4K@30fps, 1080p@30fps. Stocare 512 GB spațiu de stocare Conectivitate Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band; Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD; GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS; NFC; USB Type-C 3.1, OTG Sistem de operare Android 13, cu interfața OxygenOS 13.2 Acumulator 4805 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibil fast charge la 67W, reverse charging pe fir Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul de pornire; senzor de deblocare facială; disponibil în două culori: Emerald Dusk și Voyager Black; certificare IPX4; port infraroșu

Ambalaj și accesorii

Telefonul vine în cutia de culoare roșie, dar asta e deja ceva clasic și nu mai prezintă vreo noutate. Ce e nou este că nu au amplasat smartphone-ul închis, ci direct deschis, la dimensiuni maxime. Iar eu aș paria că au făcut asta pentru un plus de impact pozitiv pentru cumpărători.

La interior am găsit telefonul, care are deja folie de silicon aplicată pe ambele ecrane, cablul de încărcare/transfer de date, cu mufe USB-A la USB-C, cheița de la SIM-tray, câteva broșuri și ghiduri, cardul de membru în Red Cable Club, precum și un set de stickere.

Design și construcție

Dacă este închis, arată ca un OnePlus 11 (review aici) cu modulul camerei mutat pe centru și mult mai masiv. Altfel spus, vei știi că este un smartphone, poate chiar vei ghici producătorul, dar sunt șanse mici să realizezi că ai în față un model de tip fold.

Iar asta, dragii moșului, nu poate fi decât un lucru bun. De ce? Păi, în primul rând, pentru că OnePlus a reușit cumva să camufleze un pliabil în ceva ce seamănă mult cu un telefon normal! Scriu asta pentru că am ținut în mână ambele modele și nu mă las furat de cele 37% diferentă la grosime între ele. Iar senzația când le folosești este că ai un smartphone clasic cu o husă mai babană aplicată peste. Singurul lucru care îți dă de gândit că ar putea fi altceva acolo este greutatea, pentru că discutăm despre 239 grame, spre deosebire de cele 205, ale lui OnePlus 11!

Dar totul se schimbă când deschizi telefonul! Ideea preconcepută – nu doar a mea – este că, pentru a putea pune mai multe componenente mai multe sau mai voluminoase la interior, trebuie să faci un compromis în ceea ce privește grosimea. Doar că suprafața mărită permite asta fără a mai ”îngrășa” inutil gadgetul!

Pe partea frontală, dacă ținem telefonul închis, avem camera selfie, amplasată central, și difuzorul de apel, extrem de subțire. Pe spate ”tronează” modulul de cameră, cu un H de la Hassselblad desenat și logo-ul companiei. Pe muchia superioară sunt amplasate difuzoarele, la fel ca și pe cea inferioară. Doar că, pe aceasta, mai avem și microfonul de apel, portul de încărcare și tăvița SIM. Pe muchia stângă este doar balamaua, așa că pe dreapta sunt amplasate sliderul deja celebru, butonul de pornire cu senzorul de amprentă inclus și cel de volum. Pe ecranul mare mai este amplasată o cameră selfie, de data asta poziționată spre colțul din dreapta.

Balamaua este formată din doar 69 de piese în comparație cu media industriei de peste o sută, oferind astfel mai mult spațiu în interior pentru hardware de înaltă performanță.

OnePlus Open a fost certificat pentru pliere fiabilă de către institutul internațional de certificare TÜV Rheinland, până la 1.000.000 plieri, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat fără probleme pentru o perioadă de 10 ani în cazul în care este închis și deschis de aproximativ de 100 de ori pe zi.

La interior găsim un ecran de 7,82 inch, care este puțin mai mare decât opțiunile de 7,6 inch ale Google și Samsung, cele pe care OnePlus le consideră ca fiind concurenții principali. Ambele paneluri, atât cel din față, cât și cel din interior, sunt panouri OLED vibrante, capabile de o rezoluție 2K, iar fiecare dintre ele suportă rate de reîmprospătare variabile de până la 120Hz. Ecranul mai mare, de mărimea unei tablete, este capabil să coboare rata de reîmprospătare până la 1Hz, ceea ce poate permite o derulare mai lină și jocuri sau o durată de viață mai eficientă a bateriei (ecranul din față poate coborî până la 10Hz).

Modelul care mi-a sosit mie este verde, cu construcția capacului din spate din sticlă mată, care rezistă foarte bine la amprente. Din câte am citit, este nu este nici ușor de zgâriat, dar am lăsat altora plăcerea și onoarea să facă asta cu unitățile lor. Mai există o variantă, una neagră cu un spate din piele ecologică, dar care nu este disponibilă momentan în Europa.

Nu am găsit detalii ca display-urile să fie protejate cu Corning Gorilla Glas, dar am remarcat rama de metal, care îi conferă rezistență! Cu toate acestea, oferă un standard de protecție, chiar dacă nu este atât de tidicat: IPX4.

All in all, OnePlus Open se simte bine în mână, fiind doar o idee prea greu pentur un telefon obișnuit și are o construcție totalmente premium. Cu toate acestea, oferă un grip bun, chiar dacă nu are husă, fără a-mi fi dat emoții că pot să îl scap din neatenție. Bineînțeles, modulul de camere este, la fel ca la OnePlus 11, unul făcut să nască tot felul de controverse: unii îl vor iubi, alții îl vor detesta, fără a fi o cale de mijloc. Poate fi și ăsta un lucru pozitiv, pentru că astfel se discută despre el!

Ar trebui să discutăm și despre elefantul din cameră: o fi el frumos și subțire, dar să nu uităm că OnePlus Open este doar un OPPO Find N3 rebranduit! Nu știu pe câți îi va interesa asta, dar ca review-er trebuie să punctez aspectul!

Software și performanță

La fel ca la Z Fold 5, un procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e află sub capotă, deși OnePlus mărește memoria RAM la 16 GB, față de cei 12 GB de la Samsung pe Z Fold 5 (există o singură opțiune de stocare pentru Open, 512 GB). Performanța este rapidă, cu aplicații care se deschid rapid, fără a avea vreo cea mai mică problemă cu aplicațiile și jocurile din PlayStore!

Ca și bonus, OnePlus Open suportă Wi-Fi 7 și oferă conectivitate duală pentru a asigura o conexiune rapidă și lipsită de întreruperi, indiferent de locație sau moment.

Pe lângă componentele de ultimă generație mai avem și clasicul OxygenOS, ajuns la iterația 13.2, bazat pe Android 13, care se comportă și el impecabil. Nu avem parte de vreo aplicație în plus, OnePlus (sic!) lăsând la discreția noastră ce vrem să instalăm pe telefon.

Bine, este o mică noutate la sistenul de operare, care este Open Canvas acum și este conceput pentru a fi utilizat pe acest tip de smartphone. Aici a fost introdusă o bară de activități similară cu cea a desktopului, plasată în partea de jos a ecranului principal extins. Această bara facilitează accesul rapid la aplicațiile recent utilizate și cele prestabilite. De asemenea, s-a creat un folder „Recent” în bara de activități a platformei OnePlus Open, permițând utilizatorilor să acceseze aproape instantaneu fotografiile recente, imaginile stocate, documentele editate și multe altele.

Indiferent de ce am rulat pe el, nu am reușit să îl supraîncălzesc, deși m-am lăsat cărat de val și am jucat jocuri pe el, am urmărit câteva episoade din noul meu serial favorit – The Lioness – și am citit știrile zilei. Ca să măresc miza, am și scris o parte din acest review de pe Open, ca să văd cum m-aș descurca cu el! Iar rezultatele au fost, surprinzător sau nu, bune, ceea ce mă face să cred că telefoanele pliabile nu vor mai fi o nișă, în curând, ci vor deveni main stream. La cel bun să umbli cu smartphone și laptop după tine, dacă deja poți face mare parte din treburi pe un asemenea gadget versatil!

OnePlus Open va beneficia de cel puțin patru generații de actualizări ale sistemului de operare Android și cinci ani de actualizări de securitate de la data lansării. Prin urmare, până la Android 17 nu ai de ce să îl mai schimbi! Ar fi și un minus aici, din moment ce avem deja Android 14 pe piață, de mai bine de o lună, iar el vine cu 13!

Ecran și sunet

Cuta de pe ecran este insesizabilă datorită structurii unei pânze de carbon de 0.15 mm care este integrată în suportul ecranului și lucrează în tandem cu mecanismul pe 8 axe al balamalei pentru a reduce presiunea atunci când ecranul este pliat. Ținând cont că asta este o mare temere a celor care cumpără telefoane pliabile, realizarea OnePlus este cu atât mai impresionantă! Dunga poate fi observată doar dacă treci cu degetul peste ecran sau dacă ții telefonul în lumină puternică.

Balamaua subțire se deschide ușor și este capabilă să mențină ecranul intern deschis la o gamă largă de unghiuri, fixându-se plat și închizându-se la extreme, fără niciun spațiu între cele două jumătăți atunci când este închis. Este clasificată pentru pliaje de 1 m, ceea ce reprezintă de cinci ori mai mult decât cele ale celor mai recente telefoane Samsung și Google.

La fel ca toate celelalte modele din această categorie, ecranul este realizat din sticlă și plastic ultra-subțire pentru a-i permite să se plieze. Apăsați suficient de tare cu unghia și îl veți marca, așa că trebuie tratat cu mai multă grijă decât un telefon tradițional.

Este o adevărată plăcere să urmărești conținut media pe OnePlus Open, credeți-mă! Am ajuns să nu mai folosesc laptopul nici pentru momentele în care aveam de gând să văd serialul (încă nu am ajuns la nivelul în care să fiu tentat să renunț la TV, însă!) sau tableta pentru a continua să citesc e-book-ul! Iar la filmat sau fotografiat a fost și mai interesant, pentru că vedeam subiectul pe un display generos!

Unde mai pui că are – cumva logic, pentru că este un flagship, până la urmă! – rată de reîmprospătare de 120 Hz, ceea ce îl face ideal nu doar pentru aplicații de productivitate sau pentru urmărit de file și seriale, ci și pentru cei care folosesc smartphone-ul pentru gaming! Pentru aceștia din urmă, setările de feedback haptic vor fi și mai utile:

Pentru cei care flosesc telefonul pentru altceva decât distracție, aflați că s-au gândit inginerii și la voi – OnePlus Canvas permite acum opțiunea de split screen, deci puteți scrie un e-mail în timp ce selectați text dintr-un fișier pdf.

În ceea ce privește sunetul, Open acceptă redarea video Dolby Vision care este completat de o configurație de difuzoare care funcționează în tandem cu un algoritm audio spațial proprietar pentru a duce conținutul Dolby Atmos la nivelul următor. Acest lucru permite un sunet tridimensional care va ajunge la utilizatori din toate direcțiile.

Camera foto și video

OnePlus nu a fost niciodată recunoscut pentru capitolul foto, așa că nu mi-am făcut mari speranțe când am început să folosesc Open. Bineînțeles, pentru că am testat majoritatea telefoanelor lor din ultimii ani, mă așteptam să văd ceva îmbunătățiri, dar nimic wow, ca să zic așa! În plus, este deja cunoscut că niciun producător de modele foldabile nu a reușit să impresioneze cu camerele lor, indiferent de nume.

Doar că m-am înșelat amarnic! Pozele sunt peste așteptări, iar Open poate fi considerat (și) un camera-phone! Aș zice că au reușit, într-un final, să fructifice colaborarea de câțiva ani, cu Haselblad. Posibil să ajute și acel modul masiv de camere, care a permis un hardware mai potent și calitativ! Este drept că nu m-au impresionat pozele cu zoom mare și cele pe timp de noapte, dar până și acestea au fost mai mult decât m-aș fi așteptat de la un OnePlus.

Pentru cei care nu au fost atenți la tabelul inițial de specificații, avem următorul set-up: o cameră principală de 48MP cu senzor Sony și ƒ/1.7, un telefoto de 64MP cu zoom optic 3x și ƒ/2.6, și un ultrawide tot de 64MP cu ƒ/2.2 și un unghi mare de 112 grade.

Pe partea de filmare, smartphone-ul poate filma până la 4K/60fps în modul standard, iar dacă vrei un clip cu Dolby Vision HDR va trebui să te mulțumești cu 30fps, la rezoluție 4K. Pentru rezultate bune, aș zice să mențineți setările pe modul maxim.

Mai jos vă las câteva poze și clipuri video, realizate cu OnePlus Open:

camera principală – zi zoom diferit

camera principală – zi portrait

camera principală – zi panorama

camera principală – zi macro

camera principală – long exposure

camera principală – night mode zoom diferit

camera selfie – zi

camera selfie– nightmode

Știți care este marea mea temere, la acest capitol? Că OnePlus nu va păstra nivelul ăsta de calitate și la OnePlus 12 și celelalte modele clasice ce vor urma…

Baterie

Acumulatorul de 4.805 mAh a oferit o autonomie impresionantă a bateriei și a rezistat în mod regulat pe tot parcursul zilei, chiar și atunci când am vizionat o mulțime de videoclipuri, sau când am făcut binging pe el. Avem parte de o încărcare rapidă, la 67 de wați, care face o încărcare de la 0% la 25% în mai puțin de 8 minute, la aproximativ 43% după 15 minute și până la 50% în aproximativ 18 minute. O încărcare de 30 de minute încarcă telefonul până la 75%, iar un ciclu complet durează mai puțin de 44 de minute.

Preț, puncte pro și contra

OnePlus Open este deja disponibil în România în a doua jumătate a lunii noiembrie, la 11.359,99 lei pe eMAG și la 1.849 Euro pe site-ul propriu. Iar ăsta este călcâiul lui Ahile, pentru că nu sunt mulți cei care își pot permite un astfel de cost, chiar dacă telefonul este unul aproape impecabil! Cei de la The Verge au sintetizat perfect aspectul încă din titlul review-ului lor: OnePlus Open review: right size, wrong price! Prin urmare, am aflat și răspunsul la întrebarea dacă acesta este telefonul care să mă facă să revin la Android, pentru că nu am de gând să dau echivalentul a două telefoane pe unul singur, deși este el unul fold! 🙂

PRO

dual-sim, compatibil 5G

încărcare rapidă la 67 W pe fir

autonomie bună

certificare IPX4

hardware potent

display-uri excelente

cuta aproape invizibilă pe ecran

rezultate bune pe partea foto

Android curat

CONTRA

preț prohibitiv

lipsa încărcării wireless

vine Android 13, când este disponibil deja Android 14

filmarea nu este la nivelul unui flagship