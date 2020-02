TCL prezinta un concept de telefon cu ecran rulabil

TCL pare sa investeasca in propriul brand, iar ultima noutate este un concept de telefon cu ecran rulabil. Nu este neaparat o noutate, insa s-ar putea ca telefoanele pliabile pe care le vedem astazi sa capete o forma noua.

Mai tineti minte ca Samsung a prezentat in urma cu cativa ani primele ecrane flexibile si un concept de telefon rulabil? Cam asta ne prezinta TCL astazi tot sub forma unui concept. Ideea mi se pare in continuare buna si mai inteligenta decat actuala metoda folosita.

Solutia pe care o propune TCL nu este noua, dar pare mai bine gandita si mai realizabila. Este vorba de un telefon cu ecran rulabil care se extinde si devine o tableta. Este similar tehnologie LG care a reusit sa produca un televizor care se ruleaza, doar ca aici vorbim de o miniaturizare a tehnologiei.

Practic ecranul telefonului se extinde pentru a deveni o tableta si cand este strans pur si simplu se ruleaza sub corpul ecranului. Telefonul nu pare gros din primele poze si nici nu are margini iesite din comun.

Consider ca un astfel de telefon trebuie sa existe si se pare ca tehnologia OLED si ecranele flexibile pot produce dispozitive interesante si pun la lucru imaginatia inginerilor.