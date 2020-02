Cadillac va lansa in aprilie un crossover electric

Cadillac urmeaza sa lanseze in luna aprilie primul crossover electric. Noul model va fi prezentat la National Auto Dealer Association si va folosi platforma BEV3 ce va fi utilizata de majoritatea masinilor electrice noi.

Nu stim ce denumire va avea noul model, insa este prima masina electrica sub brandul Cadillac si pana in 2030 compania a promis ca majoritatea vehiculelor vor fi electrice. Steve Charlisle, presedintele Cadillac, a declar despre platforma folosita ca:

Will allow the battery packs to fit into the vehicle like ice cubes in an ice cube tray,” and „you can put in as much water as you want to make as many cubes as you need — the tray still takes up the same space in the freezer.”