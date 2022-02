Pentru prima data in 18 ani, Facebook pierde utilizatori

Stirea asta a facut inconjurul internetului, iar jurnalistii au parut foarte ingrijorati de pierderile lui Facebook. Da, pentru prima data in 18 ani, reteaua de socializarea a pierdut utilizatori.

Adevarul este ca Facebook a pierdut un numar mic de utilizatori, de la 1.930 miliarde a ajuns la 1.929 de miliarde. Chiar era necesara toata drama asta pentru un numar atat de mic? Nu cred.

Totusi, aceasca scadere a avut si repercusiuni. Actiune Meta au scazut cu 20%, adica cu aproximativ 200 miliarde de dolari. Asta este stirea importanta.

Ca Facebook o sa piarda din utilizatori este normal. O sa tot piarda pentru ca multi oameni abia acum realizeaza ce toxica este platforma si alternative precum Twitter sunt mult mai ok. In plus, TikTok si Instagram (Instagram apartine tot de Meta) fura din utilizatorii tineri.

Metaverse este noua platforma despre care Zuck crede ca va avea succes, nu degeaba a schimbat numele companiei. Despre Facebook s-ar putea sa nu mai stim nimic in cativa ani, utilizatorii migrand in alta parte. Este si normal, toate au un inceput si un sfarsit.