Prima generatie de iPhone s-a vandut pentru 190.372 de dolari la o licitatie

Primul iPhone a fost lansat in 2007 si venea in capacitati de 4GB sau 8GB, iar preturile erau pe masura: 500 si respectiv 600 de dolari la operatorii din SUA. Fast forward in 2023, primele modele de iPhone sunt considerate „digital history” si valoreaza o galagie de bani.

Cine are modele sigilate le poate vinde pentru sume uriase. Am mai prezentat unul AICI. De data asta a fost vandut un model cu o suma si mai mare, 190.372 de dolari. Culmea, cel de 4GB este mai rar pentru ca s-au produs mai putine exemplare, deci este mai scump acum decat versiunea de 8GB.

Pasionatii de tehnologie sau „digital history” cumpara produse vechi, de preferat cu ambalaj original, sigilate, la preturi astronomice. iPhone-ul este popular si foarte apreciat, dar sunt si alte produse care au ajuns sa se vanda pe sume destul de mari. Consolele vechi de gaming sunt la mare cautare, la fel si multe telefoane clasice de la Nokia.

Voi aveti astfel de pasiuni sau urmariti acest domeniu?