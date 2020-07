Procesoarele AMD din seria 3XXX XT sunt disponibile in Romania

Momentan doua din cele trei procesoare ale seriei XT se pot achizitiona.

AMD Ryzen 5 3600XT se gaseste la pretul de 1250RON, in timp ce Ryzen 5 3600X il gasiti la 1040RON.

Ryzen 9 3900XT costa 2600RON, iar fratele fara „T” il gasiti la 2200RON.

Ryzen 7 3800XT momentan lipseste din peisaj, dar cu siguranta apare in saptamanile urmatoare.

Tineti cont insa ca versiunile XT vin fara coolerul Wraith, AMD argumentand ca cine isi cumpara asemenea procesoare oricum va face overclock si isi va lua ceva custom.

Daca preturile sunt justificate insa, nu putem sa ne dam inca cu parerea pentru ca nu au aparut benchmark-uri, dar cel mai probabil diferenta este infima intre X si XT de acelasi rang.

In schimb, daca urmareati sa achizitionati unul dintre procesoarele din varianta X, ar fi bine sa va grabiti, s-ar putea sa nu mai gasiti decat variantele XT in curand in magazine.