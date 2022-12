Promotii la laptop-urile MSI pana la sfarsit de an

MSI are o super campanie pana la sfarsit de an. Au reduceri mari la laptop-urile de gaming si laptop-urile de business si productivitate. Preturile pornesc de la 1999 lei si gasiti modele excelente pentru toate nevoile.

Ne declaram fani MSI. Am testat anul acesta cateva modele si toate ne-au placut mult si ne-au impresionat la anumite capitole. MSI produce laptop-uri de ani de zile, iar dupa o pauza cand au lipsit din tara noastra, au revenit in forta cu modele din toate categoriile.

In perioada 12-31 decembrie 2022, MSI are o campanie cu preturi speciale la doua categorii importante: gaming si business & productivitate. Mai jos va prezint modelele din campanie. Apropo, campania o gasiti AICI.

Din categoria gaming gasiti urmatoarele modele:

Katana GF66 cu procesor i7-12700H, RTX 3060, 1TB SSD, 16GB RAM, ecran IPS FHD de 15.6 inch – 6499 lei la 144Hz

Katana GF66 cu procesor i5-12500H, RTX 3050Ti, 512GB SSD, 16GB RAM, ecran IPS FHD de 15.6 inch la 144Hz – 4499 lei

Katana GF76 cu procesor i7-12700H, RTX 3050Ti, 1TB SSD, 16GB RAM, ecran IPS FHD de 17.3 inch la 144Hz – 5899 lei

GF63 Thin cu procsor i7-11800H, GTX 1650, 512GB SSD, 16GB RAM, ecran IPS FHD de 15.6 inch la 144Hz – 3899 lei

GF63 Thin cu procesor i5-11400H, GTX 1650, 512GB SSD, 16GB RAM, ecran IPS FHD de 15.6 inch la 60Hz – 3499 lei

Dupa cum vedeti sunt doua serii: Katana cu modele de 15.6 sau 17.3 inci si GF63 Thin. In mare parte diferentele sunt de design, dupa cum spune si numele seriei Thin, acestea sunt modele de gaming foarte subtiri, dar bine echipate pentru a face fata jocurilor si activitatilor de multi-tasking.

Modelele din seria Katana sunt laptop-uri cu design subtire si elegant, cu echipare de top de ultim─â genera╚Ťie. Cele trei produse oferite in aceasta promotie sunt echipate cu procesoare puternice din generatia 12, placi video excelente RTX seria 3000, stocare generoasa si ecrane ce ofera o rata de refresh de 144Hz. Dupa cum puteti intuit, orice joc se va misca fara probleme pe un astfel de dispozitiv.

Un laptop care mi-a atras mie atentie si il consider un best buy este GF63 Thin. Acest model cu procesor de ultima generatie de la Intel, modelul i5-12500H si cu placa video RTX 3050Ti, este o combinatie ideala pentru jocurile moderne din 2022, dar si cele care vor urma in 2023.

Desi la prima vedere nu pare o placa video super puternica, va readuc aminte ca performantele sunt peste asteptarile noastre. Am testat un laptop cu aceasta placa video si am ramas impresionati de performantele ei. De asemenea, daca jocul dispune de tehnologie DLSS, atunci puteti avea un FPS dublu la aceeasi calitate. Despre DLSS am tot discutat prin alte articole.

Acest laptop ofera si o tastatura iluminata, difuzoare Nahimic, o serie de porturi USB rapide si un ecran la 144Hz. Este un model echilibrat la un pret corect, 4499 lei la Altex.

Pe partea de business si productivitate sunt doua modele in promotie. Primul este un MSI Modern 14 la pretul de 1999 lei. Este un laptop echipat cu procesor AMD Ryzen 5 5500U, placa video integrata AMD Radeon, 256GB stocare pe SSD NVMe, 8GB memorie RAM DDR4 si un ecran de 14 inch Full HD IPS.

Il consider un model bun pentru birou, pentru cei care vor un laptop office cu procesor rapid si memorie generoasa. Are si tastatura iluminata ca sa poti lucra si noaptea, port USB C pentru stick-uri rapide, cititor de carduri SD, camera web si un ecran antireflex, iar dimensiunile reduse il fac potrivit si pentru munca in deplasare.

Are toate atuurile necesare pentru a fi un laptop excelent pentru office, iar bateria cu trei celule ofera o autonomie generoasa de peste 5 ore. La doar 1.3kg este usor de transportat, iar pretul de 1999 lei este unul excelent.

Al doilea model este Modern 15, un model similar dar cu procesor i5-1235U, placa video integrata Iris Xe, stocare de 512GB pe SSD si 8GB memorie RAM. In cazul de fata, MSI Modern 15 are un ecran de 15 inch, Full HD si panou IPS.

Aceasta varianta dispune de o placa video mai puternica si de o functie Flip-n Share care aseaza ecranul la un unghi de 180 de grade. Tastatura silentioasa este confortabila la scris, iar porturile disponibile sunt suficiente pentru orice accesoriu suplimentar. Dispune de card reader, USB C, HDMI si jack pentru casti. Acest model costa 2799 lei.

Puteti afla mai multe detalii daca intrati pe site-ul campaniei.