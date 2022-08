Vom putea efectua plăți cu ceasurile și brățările Xiaomi și în România

O veste bună pentru cei care au brățări sau ceasuri smart de la Xiaomi: plata contactless prin NFC va fi disponibilă începând de azi!

Bine, nu chiar toți posesorii, ci doar cei de Mi Smart Band 6 NFC, Xiaomi Watch S1 și Xiaomi Watch S1 Active, adică taman cele mai noi produse purtabile importate oficial de Xiaomi în România, și doar pentru posesorii de carduri Mastercard, emise de BCR, momentan.

Când am testat Watch S1 am menționat că el are are NFC și vine cu Xiaomi Pay preinstalat, însă orice tentativă de configurare se sfârșea cu eroare. La nivel de zvon aflasem deja că urmează să implementeze opțiunea, dar știți prea bine cum stau astfel de treburi – de când le anunți și până le implementezi, poate trece o veșnicie. Mai ales dacă este doar la nivel de zvon…

Rămîne să vedem dacă astfel de parteneriate vor fi implementate și cu mai multe bănci locale și, de ce nu, cu Revolut, că tot îl folosesc doar pe acela la plăți contactless…

Despre seira Watch S1 și S1 am mai scris și am și testat aici, dar despre Mi Smart Band 6 nu. Despre el aflați că monitorizează rimul cardiac, nivelul de oxigen din sânge (SpO2), calitatea somnului, are o durată de viață a bateriei de până la 12 zile, în modul saving și rezistență la apă până la 5 ATM. Brățara va avea un preț recomandat de vânzare de 299.99 lei, în rețeaua partenerilor autorizați din România.